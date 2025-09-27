Mission Shakti: 1.91 colegialas de lakh en Uttar Pradesh Aprenda conceptos básicos bancarios







En un impulso histórico para la educación financiera y el empoderamiento de las mujeres, 1.91 lakh colegialas en todo Uttar Pradesh visitó sucursales bancarios bajo la quinta fase de Mission Shakti para el año 2025-26.

La iniciativa, inaugurada por el primer ministro Yogi Adityanath el 20 de septiembre, tiene como objetivo inculcar la autosuficiencia económica y la conciencia digital entre las niñas.

El objetivo principal del programa era familiarizar a los estudiantes con ahorros, procesos bancarios y servicios digitales. Los estudiantes aprendieron el proceso de abrir una cuenta bancaria, el uso de libretas, chequeras y Tarjetas de cajero automático. También practicaron completar los resbalones de depósito y retiro y herramientas digitales experimentadas como banca móvil, UPI y banca por Internet.

Los funcionarios bancarios también les presentaron opciones de inversión básicas, como depósitos fijos y depósitos recurrentes.

