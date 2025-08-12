





El ruido nuclear de Sabre es el «stock in-trade» de Pakistán, dijo Nueva Delhi el lunes, en una fuerte respuesta al jefe de campo del ejército de Pakistán. Asim Munir’s Amenaza nuclear dirigida a la India desde el suelo de los Estados Unidos. India dijo que los comentarios de Munir reforzaron las dudas bien manejadas sobre la integridad del comando y el control nuclear en Pakistán, donde los militares son «manuales» con grupos terroristas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) dijo que India ya ha dejado en claro que no cederá al chantaje nuclear y que continuará tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional. También es lamentable que estos comentarios se hayan hecho desde el suelo de un tercer país amigable, dijo el MEA en un mensaje aparente para los Estados Unidos.

Munir repite el antiguo guión

Cachemira es la «vena yugular» de PakistánEl jefe de campo del ejército paquistaní, Asim Munir, ha dicho, repitiendo su retórica anti-India. El jefe del ejército paquistaní hizo los comentarios mientras se dirigía a la diáspora pakistaní en Tampa, Florida. Actualmente está en una visita a los Estados Unidos. Semanas antes del ataque de Pahalgam, Munir dijo que Pakistán no olvidará el tema de Cachemira, afirmando: «Era nuestra vena yugular». Sus comentarios fueron destrozados por la India.

«¿Cómo puede algo extranjero estar en una vena yugular? Este es un territorio de la Unión de la India. Su única relación con Pakistán son las vacaciones de territorios ocupados ilegalmente por ese país», el Ministerio de Asuntos Externos (Mea) había dicho. También advirtió que Islamabad destruiría cualquier presa si corta el flujo de agua a Pakistán. «Esperaremos a que India construya una presa, y cuando lo hagan, la destruiremos», dijo el periódico Dawn.

