MISMES pueden aliviar las sanciones en 2025, observar los criterios y la magnitud

Yakarta, Viva – Gobierno provincial Dki Yakarta Establecer una política de reducción venganza regiones y exención de sanciones administrativas, para micro pequeñas y medianas empresas (Umkm) en el área de Yakarta para 2025.

Jefe del Centro de Información de Datos e Ingresos Bapenda Yakarta, Morris Danny explicó que esta política estaba contenida en el Decreto del Gobernador número 521 de 2025, que fue promulgada el 10 de julio de 2025.

«El gobierno provincial de DKI Jakarta insta a las MIPYME a usar este incentivo de manera óptima», dijo Danny en su declaración, cita el sábado 9 de agosto de 2025.

UMKM Supply MBG obtiene acceso a BRI Financing

Con la reducción de los gravámenes y la exención de sanciones, se espera que el gasto de los costos operativos sea más ligero. El gobierno provincial de DKI Jakarta espera que las empresas puedan centrarse más en desarrollar sus negocios y aumentar las contribuciones a la economía de Yakarta.

«Además de la reducción de los gravámenes para el año en curso, esta decisión también incluye la exención de sanciones administrativas para el impuesto 2024 para las empresas en el mismo lugar», dijo Danny.

A través de esta política, continuó Danny, el gobierno provincial de DKI Yakarta tiene la intención de aliviar la carga de las MIPYME y alentar el crecimiento económico local.

Vendedores callejeros (PKL) en el área de Malioboro, Yogyakarta. Foto : Viva.co.id/ Cahyo Edi (Yogyakarta)

«La reducción de los gravámenes se llevará a cabo automáticamente a través del sistema del sistema de gravamen en línea, y como se describe en la emisión de la carta de retribución de recursos regionales (SKRD) en 2025», dijo.

La siguiente es una lista de criterios para el tipo de ubicación comercial, que obtendrá el incentivo:

– Ubicación temporal de micro escala

– Ubicación temporal de la escala de mascotas de mascotas

– Ubicación temporal de la micro escala de plantas ornamentales

– Ubicación de promoción para micro y pequeñas empresas

– Ubicación fomentada de micro negocio.

La siguiente es una comparación de la cantidad de gravamen antes y después de la reducción:

A). Ubicación temporal de micro escala y mascotas:

– Tarifa para el área de negocios <6 m2 anteriormente RP. 300,000 por mes, recibió una reducción del 50 por ciento a 150,000 RP por mes.

– Tarifa para el área del contenedor de negocios 7-10 m2 anteriormente RP. 400,000 por mes, recibió una reducción del 62.5 por ciento a Rp 150,000 por mes.

– La tarifa para el área de negocios coloca 11-15 m2 anteriormente Rp 500,000 por mes, recibió una reducción del 70 por ciento a Rp 150,000 por mes.

B). – Micro escala de plantas ornamentales temporalmente:

– Tarifa para el área de negocios <10 m2 anteriormente RP. 375,000 por mes, recibió una reducción del 53.33 por ciento a RP 175,000 por mes.

– Tarifa para el área de negocios de 11-20 m2 anteriormente RP. 750,000 por mes, recibió una reducción del 76.67 por ciento a Rp 175,000 por mes.

– La tarifa para el área de negocios coloca 21-30 m2 anteriormente Rp 1,000,000 por mes, recibió una reducción del 82.5 por ciento a Rp 175,000 por mes.

– La tarifa para el área de negocios coloca 31-40 m2 anteriormente Rp 1,300,000 por mes, recibió una reducción del 86.54 por ciento a Rp 175,000 por mes.

DO). Ubicación de la promoción de micro y pequeñas empresas:

– Tarifa para el área de negocios <6 m2 anteriormente RP. 450,000 por mes, recibió una reducción del 44.44 por ciento a Rp 250,000 por mes.

– Tarifa para el área del contenedor de negocios 7-10 m2 anteriormente RP. 550,000 por mes, recibió una reducción del 54.55 por ciento a Rp 250,000 por mes.

– La tarifa para el área de negocios coloca 11-15 m2 anteriormente Rp 650,000 por mes, recibió una reducción del 61.54 por ciento a RP 250,000 por mes.

– La tarifa para el sitio comercial PPIKM anterior fue RP. 750,000 por mes, recibió una reducción del 66.67 por ciento a Rp 250,000 por mes.

D). Micro Business Fomented Ubicación:

– La tarifa para el tipo de negocio de quiosco anterior es RP 450,000 por mes, recibió una reducción del 55.56 por ciento a Rp 200,000 por mes.

– La tarifa para el tipo de negocio LOS anterior es RP 350,000 por mes, recibió una reducción del 42.86 por ciento a Rp 200,000 por mes.