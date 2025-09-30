MISMES de empoderamiento consistente entre BRI otorgó los pilares sociales de los premios ESG Index 2025

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK ganó el ganador del premio en el pilar social en los katadata ambiental, social y de gobierno (ESG) Premios del índice 2025 para la categoría de Finanzas – Sector Bancario. Este premio fue otorgado en la noche pico de la acción de sostenibilidad de 2025 para la economía futura (SAFE) que se celebró en el Hotel Kempinski, Yakarta (10/9). El premio es una forma de reconocimiento a la contribución real. Bri En empoderamiento social, especialmente en el segmento de MIPYME.

Leer también: Conmemorando el Día Mundial del Río, a Bri se preocupa por invitar a la generación joven a mantener los ecosistemas fluviales y el cuidado del medio ambiente



El presidente del BRI, Hery Gunardi, reveló que este premio fue una apreciación por la gravedad de BRI para internalizar el principio de sostenibilidad en todos los procesos comerciales y operativos. Afirmó que los pilares sociales son una parte inseparable del negocio de Bri.

«Este premio es una forma de agradecimiento por la consistencia de BRI en la gestión de pilares sociales como parte del marco de sostenibilidad. BRI continuará internalizando el principio de sostenibilidad en el sistema de trabajo general de la organización, uno de los cuales es a través de programas de empoderamiento de MIPYME que se llevan a cabo estructurados.

Leer también: La parte de las transacciones digitales alcanza 99.1 Press de las transacciones totales, los clientes se sienten más cómodos utilizando los servicios de banca digital BRI



Como parte del compromiso de empoderamiento del cliente y el enfoque comercial de BRI en el segmento de MSME, la compañía ha distribuido préstamos sociales de RP715.5 billones en el primer semestre de 2025, o alcanzó el 56.68% del préstamo total de la cartera de BRI.

El empoderamiento llevado a cabo por BRI no se detiene solo en el financiamiento, sino que incluye una estrategia integral para alentar el crecimiento económico de las personas. Algunos de ellos son el empoderamiento de BRI en 41,217 grupos de negocios como parte del fortalecimiento de los sectores productivos basados ​​en la comunidad, y hay 4,625 aldeas brilianas que se fomentan y desarrollan. Además, también existe un soporte de BRI para más de 12.9 millones de MIPYME que usan la plataforma LinkumKM para expandir el mercado, aumentar la capacidad comercial y acelerar el aumento de las clases hacia empresas más avanzadas y competitivas.

Leer también: Nickel Industries destaca ESG y nuevos proyectos en ICMMS 2025



No solo eso, Bri también llevó a cabo el empoderamiento comunitario a través del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL). TJSL BRI es una forma de responsabilidad social corporativa que se centra en la educación, el medio ambiente, el empoderamiento económico y la salud. A través de varias iniciativas, BRI apoya el desarrollo sostenible y crea beneficios concretos para la comunidad.

«A través de este premio, BRI confirma aún más su papel como una institución financiera que no solo está orientada a las ganancias, sino también a las personas y los planetas. Bri cree que la sostenibilidad solo puede lograrse si los beneficios producidos pueden sentir todas las partes interesadas, de modo que la contribución de BRI continuará proporcionando un valor agregado real a la comunidad y a la nación indonesia», concluyó Gunardi.