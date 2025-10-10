Misiles y drones de largo alcance de Ucrania atacan instalaciones petroleras rusas

Los ataques a instalaciones petroleras rusas con misiles y drones de largo alcance recientemente desarrollados por Ucrania están provocando una importante escasez de gas en Rusia, según el presidente ucraniano. Volodymyr Zelenskyy dicho. El nuevo misil Palianytsia de Ucrania ha alcanzado decenas de depósitos militares rusos.
Mientras tanto, el misil no tripulado Ruta impactó recientemente una plataforma petrolera rusa en alta mar a más de 250 kilómetros de distancia, en lo que Zelenskyy llamó “un gran éxito” para la nueva arma.
Además, los drones de largo alcance Liutyi y Fire Point han atacado instalaciones energéticas rusas, y las fuerzas ucranianas recientemente dispararon sistemas de misiles Neptune y Flamingo contra Rusia. La escasez de combustible ruso y el aumento de las importaciones indican que los ataques de Ucrania están funcionando, dijo Zelenskyy.
Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.