Miserable después de ser demócrata 7 años, la declaración completa del conductor Rantis Brimob Pelindas affan Kurniawan se sorprenderá

Yakarta, Viva – Código del código de vigilancia para colorear de agua de la profesión de ética (KKEP) Polri Cuando Bripka Rohmat, miembros Brote que fue arrastrado a la muerte de un taxista de motocicleta en línea Affan kurniawansentenciado a ética.

Fue despedido oficialmente durante siete años, o práctico para retirarse de la oficina de policía. Incapaz de contener las emociones, Rohmat se paró en voz baja. La policía, que había estado sirviendo durante décadas, admitió que estaban devastadas por la decisión de la asamblea.

«Nunca hemos tenido la intención de herir, y mucho menos eliminar la vida de los demás, Su Majestad. Nuestra alma es la tribra, para proteger y servir a la comunidad», dijo Rohmat mientras limpia las lágrimas, en el edificio TNCC, South Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.



Apariencia de 7 brimobs en autos rantis que son largos ojol

Rohmat también confía sobre la carga de su familia. Afirmó confiar solo en los salarios policiales para mantener a su esposa y sus dos hijos. El hijo mayor ahora está en la universidad, mientras que su hijo menor está experimentando limitaciones mentales.

«No tenemos otros ingresos, Su Majestad. Solo confiamos en los salarios de nuestros deberes como miembros de la Policía Nacional», dijo suavemente.

Aunque exprimido, Rohmat no olvidó transmitir una disculpa a la familia del difunto affan. Hizo hincapié en que sus acciones solo estaban implementando las órdenes de los superiores, no la voluntad personal.

«Yo, como Bhayangkara Polri, solo lleva a cabo las órdenes del liderazgo. Nunca hay una intención personal», dijo.

Al final del juicio, Rohmat nuevamente le rogó que tuviera la oportunidad de completar su mandato hasta la jubilación. Presentó una decisión sobre la apelación a la familia.

«Pedimos tiempo para completar la tarea de este servicio hasta la jubilación. Gracias por sus nobles», dijo nuevamente.

Anteriormente informado, Bripka Rohmat fue prohibido por la ética de PTDH Demosi 7 años por la Comisión Nacional del Código de Ética (KKEP).

«Demosi Mutación de 7 años Según el Departamento de Involucradores de la Policía Nacional», dijo el presidente del Consejo de la Sesión Kkep, el jueves 4 de septiembre de 2025.

La persona en cuestión es conocida por el conductor del vehículo táctico (Rantis) BRIMOB que atraviesa un taxista de motocicleta en línea (ojol) Affan Kurniawan fue asesinado durante una manifestación en el caos a fines de agosto de 2025.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.