Misa de Molotov Lempari a la sede de la policía de East Yakarta, Policía del Sector de Ciracas

Yakarta, Viva – La sede de la policía del metro de East Yakarta también está atacada masaSábado 30 de agosto de 2025, temprano en la mañana. Metro East Yakarta Mapolres también fue apedreado molotov.

«Sí (Mapolres arrojó piedras y Molotov)», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro East Yakarta, Comisionado de Policía Adjunto de Policía Dicky Fertoffan.

Algunos vehículos estacionados frente al este de Yakarta Mapolres también se incendiaron. Sede Policía del sector de Ciracas Molotov fue arrojado. El Comisionado Jefe de Policía del Metro de East Jakarta, Alfian Nurrizal, agregó incendio provocado contra la estación de policía de Ciracas también fue llevado a cabo por las masas.

«Así es, atacado por las masas. Parece que el edificio (quemado)», dijo.

Anteriormente informó, la puerta de la policía del sector de Jatinegara se quemó para ser envuelta en el gallo rojo después del choque en el área de Jatinegara, East Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025, noche.

«La puerta de policía», dijo el Jefe de Policía del Metro de East Yakarta, comisionado de policía Alfian Nurrizal, viernes 30 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, esta manifestación fue llevada a cabo por el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado por ser atropellado por un auto Rantis Brimob. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.