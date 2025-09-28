Mis pies no están ahí, ¿qué quieres sostener?

Yakarta, Viva – Artis mayor Suti Karno Honestamente reveló las condiciones que experimentó después de la amputación de la pierna debido a la diabetes. Aunque se designó una pierna hace unos años, la mujer de 57 años a menudo todavía sentía dolor en la parte que ya no estaba allí.

Este fenómeno se conoce como dolor fantasma, que es un dolor que se origina en los nervios a pesar de que las extremidades han sido amputadas. Suti afirmó haber sido confundido porque la sensación se produjo repentinamente, a pesar de que sus piernas habían desaparecido. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Oh, eso es cierto. Porque los nervios todavía están allí. Entonces, también le pregunté al médico, ‘hasta cuando, doc, ¿todavía doloroso?’ Todos son diferentes.

Aunque aún todavía perturbó el dolor, Suti intentó seguir la dirección del médico para hacer ejercicios simples. El objetivo es que los músculos permanezcan activos a pesar de que las extremidades están incompletas.

«Si me gusta que me enseñen solo más movimientos, como si todavía hubiera nuestros pies, por lo que nuestros músculos aún se mueven así. Pero sí, a veces ahora es un poco de eso. ¿Qué hacer?» Añadió.

La actriz que es conocida a través de su papel como Atun en la colegiala de Si Doel confirmó que el dolor que sintió ahora no era tan malo ya que sus piernas todavía estaban allí.

«No, no es tan habitual cuando todavía está allí. Cuando todavía hay un dolor», dijo.

Además, Suti también fue disciplinado para someterse a un control de salud. Rutinariamente viene al hospital para conocer a un neurólogo especializado, medicina interna y corazón. En un mes, podría ir y venir al hospital como paciente con BPJS.

«Siempre me tomo el tiempo para controlar. Controlo tres veces al mes. Hay un horario. Entonces, si mi horario de control tampoco estoy perturbado. Tengo que hacerlo», dijo.

A pesar de vivir con limitaciones, Suti todavía trató de mantener el entusiasmo. Se dio cuenta de que la amputación cambió su vida, pero no le hizo perder su determinación de seguir siendo sano y activo.