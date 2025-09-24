Mire la innovación y el entrenamiento para prisioneros en Banyuasin Lapas

BanyuasinVIVA – Institución correccional (Hoja) La clase IIA Banyuasin recibió una visita del personal experto del Ministro de Derecho y los Derechos Humanos para fortalecer la reforma y la burocracia, Ida Asep Somara fue acompañada por expertos en el Ministro del Mariscal Muda Tni (Ret.) Eding Singkana, el martes 23 de septiembre de 2025.

El grupo fue bien recibido por el jefe de la clase Iia Lapas de Banyuasin, Tetra Destorie, junto con las filas. Durante la visita, el grupo revisó una serie de servicios e instalaciones, que van desde salas de servicio integradas, el área principal de la puerta (P2U) con innovaciones en el control de los teléfonos móviles de los empleados (PHP), así como la anticipación de los sistemas de información (alerta), salas de visitas familiares, servicios de salud en la clínica LAPAS.

Además, el Ministro y Expertos de Personal Experto también fue testigo de los gritos de Banyuasin Lapas Scout, revisando el Programa de Capacitación de Independencia en forma de producción de Batik y Jumputan, cosechando las variedades de Inthanon en Greenhouse y viendo el proceso de desove de las semillas de bagre de bagre para el cultivo.

El personal y el experto visitan el Ministro de Derecho y los derechos humanos a Lapas Banyuasin

En su dirección, Ida Asep Somara apreció el rendimiento de los lapas de Banyuasin que consideró muy bien, tanto del aspecto del servicio, la infraestructura, la innovación y el fomento de ciudadanos o reclusos fomentados (a diario). Hizo hincapié en la importancia de restaurar la función principal de LAPAS como un lugar de reintegración social.

«Este éxito nació del espíritu de unión de las rangos de Lapas. Core Business Correccional es una reintegración social, cómo los ciudadanos fomentados pueden ser devueltos a la familia, la nación y el estado», dijo.

Del mismo modo, el ministro experto Eding Singkunga agregó que el entrenamiento debe continuar mejorando explorando el potencial de los residentes objetivo. Según él, detrás de cada falta de ciudadanos fomentados, siempre hay ventajas que pueden desarrollarse como disposiciones después de regresar a la comunidad.

Cerrando la actividad, el jefe de Banyuasin Clase IIA Lapas, Tetra Destorie, declaró su compromiso de continuar presentando un entrenamiento óptimo.

«Estamos comprometidos a proporcionar el mejor entrenamiento, tanto en aspectos de la personalidad como en la independencia, para que los residentes objetivo estén listos para contribuir positivamente después de ser libres», dijo.