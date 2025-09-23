Mire el contenido del garaje Wahyudin Moridu, ex miembro de DPRD de Gorontalo cuya evaluación es menos

Gorontalo, Viva – Controversia de los miembros de la DPRD provincial de Gorontalo de la facción Pdip, Wahyudin MoriduContinuar siendo objeto de conversaciones públicas. Esto fue activado por un video de declaración que decía que quería robar y gastar dinero estatal. Las piezas de video se extendieron rápidamente en las redes sociales y provocaron una ola de críticas.

Leer también: La figura de Wahyudin Moridu, Gorontalo DPRD que era viral quería robar dinero del estado con una riqueza negativa



Como resultado del video viral, PDIP inmediatamente tomó medidas firmes. Wahyudin fue despedido oficialmente como un cuadro del partido porque se consideraba que viola la ética y dañaba la imagen del partido. La eliminación también está en el centro de atención de los medios locales y nacionales.

Curiosamente, en medio de la controversia, el público también destacó el informe de activos de Wahyudin Moridu al KPK. Visto Viva Automotive El martes 23 de septiembre de 2025, el informe 2025 mostró que la propiedad total era en realidad menos RP2 millones. Esta condición hace que el caso sea más concurrido.

Leer también: Los activos de Gorontalo DPRD Wahyudin Moridu, que era viral, quería robar el dinero del estado, resultó ser menos, el KPK investigaría



Si observa el informe de 2019, Wahyudin todavía tiene activos que llegan a Rp635 millones. En ese momento, informó tierras, edificios, a una unidad móvil Toyota Fortuner en 2018, que vale RP450 millones. El activo hizo que el garaje de Wahyudin fuera bastante lujoso en ese momento.

Sin embargo, en el informe de 2025, el auto Fortuner ya no se registró. Wahyudin solo informó un campo de tierra y edificios en Boalemo por valor de Rp180 millones. Mientras que el efectivo restante es solo RP. 18 millones.

Leer también: Filas de autos y superdeportivos de lujo que son víctimas de inundaciones japonesas



Además, también tiene una deuda de RP. 200 millones. Como resultado, la riqueza total informada al KPK es en realidad menos RP2 millones. Esta situación se clasifica como rara para un miembro de DPRD.

Toyota Fortuner, quien fue reportado por Wahyudin, fue un tipo de SUV difícil en 2018 en términos de rendimiento, Fortuner es un vehículo favorito para los funcionarios regionales.

Los interiores de Fortuner están equipados con una cabina de socorro con siete sillas, sistemas de entretenimiento de pantalla táctil y características de seguridad modernas. Este automóvil también está equipado con una bolsa de aire doble, un sistema de frenado ABS y control de estabilidad del vehículo. Conducir la comodidad es una de sus principales atracciones.

En apariencia, Fortuner viene con un diseño elegante, una alta distancia al suelo y grandes llantas de aleación de aleación. Las características exteriores, como el proyector LED y las luces del riel del techo, se suman a la impresión de lujo y deportivo. No es sorprendente que este automóvil fue elegido como un símbolo de estatus social.