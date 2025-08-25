Mirando la calificación de la Copa Asiática, el equipo nacional U-23 indonesio se reunió en Surabaya a partir de hoy

Yakarta, Viva – Presidente de la Agencia del Equipo Nacional (BTN) Sumardji dijo Equipo Nacional Indonesio U 23 Comenzando a reunirse hoy, lunes 25 de agosto de 2025 en Surabaya para someterse a campamentos de entrenamiento (TC) antes de las calificaciones Copa asiática u 23 2026 a principios de septiembre de 2025.

«Para el equipo nacional U-23, mañana (lunes-rojo) se reunirá en Surabaya. He revisado las condiciones allí, comenzando desde la preparación de las instalaciones, hoteles, estadios, etc.», dijo Sumardji cuando los periodistas cumplieron con los reporteros de 90 ‘y más allá en Sarinah Mall, Jakarta, domingo 8/24).

Indonesia hosted the 2026 U-23 Asian Cup with 10 other countries such as Jordan (Group A), Myanmar (Group B), Vietnam (Group C), China (Group D), Kirgizstan (Group E), Thailand (Group F), Cambodia (Group G), Qatar (Group H), Uni Arab Emirates (Group I), and Tajikistan (Group K).

Indonesia es el huésped del Grupo J, en el que también está habitado por Laos, Macao y Corea del Sur. Los partidos en el grupo tuvieron lugar del 3 al 9 de septiembre de 2025 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, Java Oriental.

El escuadrón apodado Garuda Muda comenzó las calificaciones contra Laos el 3 de septiembre, luego se enfrentó a Macao el 6 de septiembre y finalmente probó el poder de Corea del Sur el 9 de septiembre.

Sumardji agregó que los jugadores del equipo nacional U-23 indonesio llegaron a Surabaya en etapas. Eso se debe a que los jugadores de Garuda Muda Squad todavía están experimentando partidos de liga.

Según Sumardji, había jugadores que se habían unido a fines de agosto de 2025 debido al horario 2025/2026 de la Super League en la última semana, antes de la competencia, completada el 29 del 31 de agosto de 2025.

«Comunico varias cosas al club que me envió una carta. Esto debe ser bien comunicado para que este TC pueda funcionar de acuerdo con la línea de tiempo existente. Entonces, ambos están contentos», explicó Sumardji.

Más tarde, a partir de esta ronda de clasificación, los Eleven Group Champions y los cuatro mejores finalistas calificarán para las finales jugadas en Arabia Saudita en enero del próximo año.

Mientras tanto, en la edición de la Copa Asiática U-23 en Qatar en 2024, Indonesia bajo el cuidado del entrenador Shin Tae-yong avanzó a las semifinales. (Hormiga)