Miramax ha forjado una asociación sustancial con el Doha Film Institute, con el objetivo de apoyar el desarrollo de contenido guiado en idioma árabe premium en Medio Oriente y África del Norte.

El estudio de cine y televisión de los Estados Unidos, propiedad del Bein Media Group de Qatar y Paramount Global, ha anunciado un programa DFI para el escritor de Miramax que proporcionará fondos de capacitación, tutoría y producción y distribución para guionistas árabes emergentes y establecidos.

El programa implicará la selección de hasta cinco proyectos locales y regionales para desarrollarse cada año, «ofreciendo apoyo crítico para los proyectos, contribuyendo a la expansión de la producción de contenido de la serie de la región y fortaleciendo la posición de Qatar como un centro de medios líder en el Medio Oriente», según una declaración conjunta.

La asociación con Miramax se vincula con los programas y laboratorios de películas y televisores existentes del DFI con el objetivo de extender el alcance y el impacto de estas iniciativas al ofrecer no solo el soporte de desarrollo sino también el acceso directo «a la vasta red de distribución y ventas de Miramax» para llegar a audiencias globales, señaló la declaración.

«En Miramax, creemos que la gran narración no conoce fronteras», dijo el CEO del estudio, Jonathan Glickman. «Esta asociación con DFI es un poderoso paso para amplificar las voces emergentes en idioma árabe y compartir sus historias con audiencias en todo el mundo».

Comentó el CEO de DFI Fatma Hassan Alremaihi (En la foto de arriba): “En el Doha Film Institute, creemos en el poder transformador de la narración de historias para unir, inspirar y celebrar la identidad cultural. Nuestra asociación con Miramax marca un nuevo y emocionante capítulo para defender el contenido original en idioma árabe que refleja la profundidad y la diversidad de nuestra región. Al crear historias convincentes en nuestra propia voz, no solo preservamos nuestro herencia, sino que también reúne a las comunidades de las comunidades a través del idioma universitario de la universidad de la universidad.

El DFI, que está expandiendo su alcance con el lanzamiento de la nueva Festival de películas de Doha En noviembre, ha sido un importante impulsor de la industria del cine de la Indie árabe en los últimos 15 años y más recientemente también ha estado proporcionando fondos para la serie de televisión árabe.