Mirada frustrante dentro del mundo de Kanye West

Al final de «¿En quién?», El Nico Ballesteros-Documental dirigido que abarca seis años de Kanye WestLa vida, el rapero se rompe de la narración para enfrentar los desafíos de ensamblar la película. «No sabemos si pegamos la historia», dice West en una voz en off. «Si estás documentando cada momento casi vigilante y, a veces, los momentos para dormir de mi vida y no entiendes la línea de transmisión, entonces el mundo no entenderá la línea de transmisión. Simplemente se verá loco o será un anticuado para el próximo anti, la forma en que los medios de comunicación lo dicen».

Sin embargo, no hay mucha línea de paso, para «¿En quién?», Aparte de su linealidad. La película intenta enhebrar más de 3.000 horas de imágenes recolectadas entre 2018 y 2024 en una representación inquebrantable de West, una pararrayos perenne para la controversia generalmente provocada por su propia mano. A la cara, el doctor mantiene su impulso simplemente basado en el acceso, uno podría preguntarse por qué Ballesteros, que tenía 18 años cuando comenzó a filmar, se le permitió seguirlo, pero la película en su conjunto es tan tediosa y frustrante como el mismo oeste, una figura que está tan profundamente segura de sus opiniones pero sin estar bien sin problemas.

West declara por adelantado que «¿en quién nombre?» es una película sobre la salud mental, y es, como un marco general. Él declara que ha estado fuera de sus medicamentos durante meses y finalmente se siente como él mismo. Pero, ¿qué «en quién nombre?» Comunica la mayoría es que West es una figura pública tan condicionada por su celebridad que te queda cuestionando si es Victor Frankenstein o el Monstruo. A lo largo de la película, está rodeado de artistas y expertos políticos que consistentemente codician todos sus caprichos (Chris Rock, Pharrell Williams, Drake y David Letterman, por nombrar algunos). Está claro que su celebridad es una herramienta que empuña el poder sobre cualquier persona en su órbita, atrayendo a aquellos que buscan proximidad a su fama o, más cínicamente, intentando eliminarla.

Muy pocos tienen el sentido común de retroceder a ti, ya que le pide que lo llamen. Y es en esos momentos que él es más humano y la película tiene éxito. Swizz Beatz castiga a West por usar un sombrero MAGA personalizado durante una sesión de estudio, mientras que Michael Che lo confronta en el escenario en una grabación de «Saturday Night Live» sobre los comentarios que hizo en el programa. «Eso fue jodido», dice Che. «¿Por qué me vas a llamar si no tengo la oportunidad de decir nada por mí mismo?» West Stutters mientras responde antes de la consecuencia, un asociado desde hace mucho tiempo, corta para aliviar la tensión. (Cue, un productor de «SNL» que pide el metraje que no se use porque «eso sería útil para nosotros»).

Aquellos que retroceden en el oeste no siempre se encuentran con la evidencia, y varios momentos en «¿En quién nombre?» son realmente impactantes mientras pierde el control. Al principio, desata una diatriba de garganta completa contra Kris Jenner por volver a volver a sus medicamentos, dejándola llorando. En Uganda, su primo le pide que no mencione el político Bobi Wine. «¡Jódete!» De repente grita. A medida que ella se levanta para irse, él le ordena que se siente hacia abajo, y ella lo obliga, una dinámica reveladora. «Estás tratando de decirme qué hacer. Estás tratando de cambiar de opinión. ¡Ninguno de ustedes puede cambiar! ¡Mi! Mente!» Él se asoma, pisoteando sus pies con cada palabra para enfatizar.

Kim Kardashian, su ahora ex esposa, es una figura crucial en la base del oeste en su forma más sin ataduras y se presenta como la figura más racional de la película, o su vida. Ella toma su temperamento con calma, sin embargo, gradualmente lo vemos pesar sobre ella. (Su divorcio se menciona de pasada. «En algún momento, es una realidad que la gente dice que no. La gente me dice que no me dice a diario y no solo empiezo a gritar y hacer un berrinche. Eso simplemente no es normal». «¡Pero esa es mi personalidad!» Él dice. Ella responde: «¡Pero tu personalidad no era así hace unos años!»

«¿En quién nombre?» se analiza en tres actos y un epílogo. Sigue hacia el oeste a lo largo de todos los hitos que hemos presenciado como un público que sale de moda, con pedazos invisibles salpicados. Vemos a West visitar la Casa Blanca para reunirnos con el presidente Donald Trump, y estamos al tanto de un metraje de sus servicios dominicales. Ballesteros está presente para cuando West se une a Joel Osteen en el escenario en una megaigalla y actúa en una prisión. La cámara rueda cuando West se encuentra en una cama futurista con Elon Musk, comparando torpemente los problemas de relación.

Es inevitable, entonces, que gran parte de las imágenes en el documental ya ha sido visto por el público. Incluso un momento íntimo en el que West contrata a Kenny G para actuar en una habitación llena de rosas en el Día de San Valentín, previamente mostrado en las redes sociales, simplemente ofrece un ángulo diferente. Para cualquiera que haya seguido al oeste durante años, no hay mucha revelación. Aquellos que buscan comprender el erraticismo de su comportamiento, para encontrar cualquier grano de intención, quedan con diatribas largas y declaraciones auto engrandizantes que comienzas a desconectar. En un momento, le dice a una habitación llena de arquitectos: «Soy Picasso», y es difícil no encontrarla con un encogimiento de hombros.

Al final de «¿En quién?» West ha perdido su buena voluntad. AEG y Live Nation no le ofrecerán una gira. La esfera de Las Vegas no devolverá sus llamadas. Y sin embargo, él es «casi como un masoquista». Él pregunta, ¿debería haber volado sus tratos con la brecha y las adidas? La respuesta, dice, es sí. Es un final enloquecedor pero apropiado para una película sobre una figura tan consumida en su propia arrogancia que no puede ver a través de ella. «¿En cuyo nombre?», En consecuencia, no puedo evitar el mismo destino.