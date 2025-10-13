‘Miraculous’ establece la próxima película en la pantalla grande con John Cohen y Matt Roller

«Milagroso,» la exitosa franquicia femenina ambientada en París y que cumplirá 10 años este año, se está preparando para su próxima aventura animada teatral con un equipo creativo de primer nivel.

Productor Juan Cohen (“Mi villano favorito”, “La película Angry Birds”) y escritor Rodillo mate (“Rick And Morty”, “Comunidad”) han sido incorporados por Milagroso Corp, la empresa conjunta formada hace poco más de un año entre Mediador y Zag, el equipo fundado por el escritor, director y productor de ‘Miraculous’ Jeremy vio.

Ahora en desarrollo, el próximo proyecto para la pantalla grande marcará la próxima entrega de la franquicia cuyo primer largometraje, “Miraculous Ladybug & Cat Noir”, fue un éxito mundial en 2023. Si bien se transmitió en Netflix en varios territorios como EE. UU., Canadá y América Latina, la película prosperó en la taquilla en la mayor parte de Europa, donde se estrenó en cines, recaudando más de 40 millones de dólares. Con ocho canciones originales, la película musical también abrió camino como la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer ambientada en París.

Cohen y Roller trabajarán en la nueva película junto a Jeremy Zag, quien dirigió la primera película de “Miraculous” y también actuará como productor. El anuncio fue hecho por Andy Yeatman, director ejecutivo de Corporación Milagrosa Estados Unidos y operaciones globales.

Matt Roller, John Cohen

Inspirada en el estilo y la narración del anime japonés, “Miraculous: Ladybug & Cat Noir” sigue a Marinette y Adrien, dos adolescentes parisinos a los que se les confían poderes mágicos para proteger la ciudad de los supervillanos.

La película ampliará la exitosa serie creada por Thomas Astruc y diseñada por Nathanaël Bronn, que se emite en TF1 en Francia desde 2015, así como en más de 120 territorios adicionales en todo el mundo. La franquicia tiene un enorme ecosistema digital global, obteniendo más de 48 mil millones de visitas en YouTube, con más de 43 millones de suscriptores en 31 canales localizados. En TikTok, la marca cuenta con más de mil millones de visitas y ha creado una comunidad de más de 56 millones de seguidores en todas las plataformas.

«He sido un gran admirador de ‘Miraculous’ durante años. Pocas franquicias en el mundo han capturado los corazones de la forma en que Milagroso tiene, con su combinación de narración basada en personajes, comedia fantástica, acción impresionante y temas empoderadores”, dijo Cohen, quien actualmente está en la producción de “The Angry Birds Movie 3” de Paramount Pictures, protagonizada por Jason Sudeikis y cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. «Esta es una serie que se ha convertido en un verdadero ícono cultural, uniendo a fanáticos desde París hasta São Paulo y Seúl. La oportunidad de ayudar a crear el largometraje teatral global de Ladybug y Cat Noir, basándose en su increíble legado, fue irresistible», agregó Cohen, cuyos créditos de producción también incluyen «Despicable Me» y «The Garfield Movie».

Mientras tanto, Roller dijo: “Lo que me entusiasma de Milagroso es cómo equilibra el espectáculo épico de superhéroes con personajes e historias profundamente identificables sobre emociones reales: amor, confianza, celos, esperanza”. “Esa combinación lo convierte en el lugar de juego de ensueño para un narrador. No puedo esperar para llevar a estos héroes y su mundo a un capítulo nuevo y emocionante que sorprenderá al público y al mismo tiempo se mantendrá fiel a todo lo que aman de Miraculous», continuó Roller, creador, showrunner y productor ejecutivo de la comedia animada de Netflix «Haunted Hotel», que se estrenó en septiembre. Sus numerosos créditos televisivos incluyen «Community», «Speechless» y «Rick y Morty.” Actualmente está escribiendo una comedia original para Sony.

Presidente y cofundador de Zag y Mediawan Pierre-Antoine Captonquienes organizaron una fiesta en la Torre Eiffel para el décimo aniversario de Miraculous en vísperas de Mipcom, dijeron que esperaban «ver (su) ambición cobrar vida en la pantalla grande con una película» con Cohen y Roller uniéndose a Miraculous Corp para el proyecto.

Hablando en el evento festivo de París rodeado de su familia, así como de socios creativos y comerciales, Zag dijo: «‘Miraculous’ es un viaje que comenzó hace 15 años y al principio fue muy difícil hacerlo realidad». De hecho, era una IP completamente nueva con una superheroína mucho antes de que se convirtiera en exageración. Zag también se comprometió a tejer temas de resiliencia, coraje e identidad, junto con la acción, aventura y comedia. Como tal, “Miraculous” ha sido aclamado como un referente en entretenimiento basado en valores para audiencias juveniles. Zag, quien compartió escenario con Capton, Yeatman, Astruc, Bronn y Aton Soumache, entre otros, también elogió a Mediawan por ser “un socio increíble que le dio (a Miraculous) una nueva energía para impulsar la marca aún más en todo el mundo”.

Más allá de la televisión y el cine, “Miraculous” se ha extendido a juguetes, libros, moda, juegos y eventos en vivo.

«Una gran idea por sí sola nunca es suficiente», dijo Capton, y agregó que «Miraculous» era un «símbolo de la creatividad francesa». «Se necesitan escritores brillantes, artistas inspirados, productores apasionados, socios leales y, sobre todo, una audiencia que crea en ello. Así que gracias al talento, al estudio, a la emisora, a las plataformas y a los licenciatarios, a los equipos de marketing, a los equipos de ventas y, sobre todo, gracias a las mujeres, a quienes crecieron con Ladybug, a quienes todavía la llevan en sus corazones», dijo Capton. «Porque, en última instancia, el milagro de Ladybug es que está haciendo latir el corazón del mundo al unísono con una caricatura nacida en París».

El ejecutivo señaló que «los próximos 10 años serán aún más ambiciosos. Nuevas historias, nuevos mundos, nuevas emociones, nuevas películas y siempre la misma energía, los mismos altos estándares y la misma pasión».

Yeatman, dijo: «El extraordinario historial de John (Cohen) en la entrega de éxitos animados globales y el raro don de Matt para combinar corazón, humor e imaginación garantizarán que nuestra película no sólo emocione al público sino que también profundice su conexión con estos queridos héroes».

