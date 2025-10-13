Mira Nair y Payal Kapadia respaldan el lanzamiento norteamericano de ‘Cactus Pears’

Cineasta venerado Mira Nair presentará “Peras nopales” (Sabar Bonda) para su lanzamiento en Norteamérica, con el apoyo de Payal Kapadiacuyo “All We Imagine as Light” obtuvo el reconocimiento internacional el año pasado.

La película en marathi sigue a Anand (Bhushaan Manoj), un habitante de una ciudad de 30 y tantos años que se ve obligado a pasar un período de luto de 10 días por su padre en la escarpada campiña del oeste de la India, donde se une tiernamente a un granjero local, Balya (Suraaj Suman), que lucha por permanecer soltero.

La película, que ganó el principal premio internacional en el Festival de Cine de Sundance de este año y posteriormente fue seleccionada como Nuevos Directores/Nuevas Películas, se lanzó con gran éxito en múltiples festivales a nivel mundial, incluido el SXSW de Londres, donde ganó el Gran Premio del Jurado, y a nivel nacional en el Festival Internacional de Cine de San Francisco.

“Una historia gay rural que comienza en un estado de luto y melancolía, eventualmente toma forma radiante, con complejidades emocionales nacidas de personajes que caminan alrededor de la verdad, aunque solo sea porque los eufemismos son el único lenguaje que tienen”, dijo el Variedad reseña de la película.

Liberación de hebrascual adquirió los derechos norteamericanosTambién ha desvelado un nuevo tráiler de la película.

La película está producida por Neeraj Churi, Mohamed Khaki, Kaushik Ray, Haresh Reddypaalli, Naren Chandavarkar y Sidharthe Meer, con ILann Girard y Kishor Vasant Sawant Servant Association Prooders.

«Nos sentimos profundamente honrados de que Mira Nair presente ‘Cactus Pears’ para su lanzamiento en Norteamérica», dijeron los productores. «Sus películas siempre nos han demostrado que el mayor poder del cine independiente reside en contar historias que otros no cuentan, en voces que otros no amplifican. Ser radicalmente específico, ya sea en las calles de Mumbai o en los campos de Maharashtra, es la forma de tocar corazones universalmente. No podríamos haber esperado que hubiera nadie mejor para presentar nuestra bella historia local al mundo».

Kapadia elogió la película y dijo: «Me conmovió profundamente ‘Cactus Pears’; captura el anhelo, el dolor y la ternura de una manera que persiste mucho después de que termina la película. Una historia intensa y tierna de un romance tranquilo: un raro regalo de una película que te hace querer extender la mano y tomar la mano de una persona que amas».

Kanawade respondió al respaldo de Kapadia: «El año pasado, Payal Kapadia y su hermosa película ‘All We Imagine as Light’ fueron celebradas no sólo en la India sino en todo el mundo por su narración audaz y artísticamente rica. Saber que ‘Cactus Pears’ la conmovió tan profundamente es a la vez estimulante y verdaderamente humillante como colega cineasta cuyo trabajo admiro profundamente. Su respuesta poética me ha llenado de un tremendo aliento».

Strand Releasing abrirá “Cactus Pears” el 21 de noviembre en Nueva York exclusivamente en el IFC Center, con Nair presentando la película durante el fin de semana de apertura, seguido de una discusión con Kanawade. La película se estrenará en Los Ángeles en el Royal Theatre de Laemmle el 28 de noviembre, seguida de fechas en Chicago, San Francisco y Seattle. Strand está planeando un lanzamiento agresivo de plataforma en América del Norte.

«Estamos seguros de que ‘Cactus Pears’ resonará en el público de América del Norte y que estamos ayudando a marcar el ritmo del éxito de la película y el futuro de la carrera de Kanawade», dijo Marcus Hu, copresidente de Strand Releasing.