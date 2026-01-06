Mira la apertura de la temporada en línea gratis

La segunda temporada de TGL comienza hoy, con el primer evento del año de la liga que tendrá lugar en el SoFi Center en Palm Beach Gardens, Florida. La liga tecnológica basada en equipos fundada por bosque de tigre y Rory McIlroy se abrió un nuevo camino en el calendario de golf el año pasado con su vertiginoso reloj de tiro y su formato hecho para televisión.

El partido inaugural del calendario TGL 2026 presenta una revancha de alto riesgo entre The Bay Golf Club y Atlanta Drive GC, revisitando uno de los momentos de playoffs más importantes de la temporada pasada. La Bahía, representada por Wyndham Clark, Shane Lowry, Min Woo Lee y Ludvig Aberg, buscará vengar una derrota en los playoffs ante Atlanta, cuya alineación incluye a Justin Thomas, Patrick Cantlay, Lucas Glover y Billy Horschel. La temporada pasada, Atlanta eliminó a The Bay 9-3 en las semifinales, aunque The Bay consiguió una estrecha victoria por 6-5 en la temporada regular, preparando una batalla convincente para el primer partido de la temporada.

Opciones de transmisión de la apertura de la temporada de TGL

Canal: ESPN

Transmisión en vivo: Hulu + TV en vivo, Fubo, Honda TV, DIRECTV

Hora de inicio: 5 p.m. hora del este

Cómo ver la apertura de la temporada de TGL en línea gratis

Para ver el primer evento del año de TGL, necesitará acceso a ESPN, ya sea a través de cable o un servicio de transmisión de TV en vivo como YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, Sling TV o DIRECTV Stream. ESPN+ por sí solo no es suficiente, pero hay múltiples opciones de transmisión si estás mirando sin cable.

ESPN está disponible en DIRECTV, que actualmente ofrece una prueba gratuita de cinco días para nuevos suscriptores. El servicio también ofrece una promoción de $49,99 durante el primer mes en su paquete básico, después de lo cual se aplica su precio estándar de $79,99.

Si desea un paquete de transmisión todo en uno, Hulu + Live TV ofrece ESPN junto con una amplia combinación de canales de deportes, noticias y entretenimiento. Los planes comienzan en $82,99 por mes e incluyen la biblioteca bajo demanda de Hulu, Disney+ y ESPN+. Hay una prueba gratuita de 3 días disponible para nuevos suscriptores.

La forma más económica de ver ESPN en vivo es a través del plan Orange de Sling TV. El precio comienza en $40 por mes, y aunque Sling no ofrece una prueba gratuita, sigue siendo una de las opciones de menor costo para acceso a ESPN en vivo sin cable. Puedes conseguir un Pase de 1 día por $4.99 si desea transmitir el evento sin necesidad de comprometerse con una suscripción completa.

Creado pensando en los fanáticos de los deportes, Fubo ofrece ESPN como parte de sus paquetes de TV en vivo. Los planes comienzan en $79,99 por mes, con soporte para transmisión a través de televisores inteligentes, dispositivos móviles y navegadores de escritorio. Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días para suscriptores nuevos.