¡Mira aquí! Live Live Streaming Persis Solo vs Persija Yakarta en la Super League 2025/2026, Duel Hot Duel en Manahan

VIVA – Persis Solo se enfrentará Perseguidor Yakarta en la segunda semana Súper liga 2025/2026, sábado 16 de agosto de 2025. Este partido caliente se llevó a cabo en el estadio Manahan, solo, y se puede ver a través de Video Indosiar Live and Live Streaming a partir de las 19.00 WIB.

Suelo persa Tener una capital sorpresa

Laskar Sambernyawa llegó con gran confianza. En la primera semana, Persis sorprendentemente derrotó a Madura United 2-1 a pesar de jugar con 10 personas. El resultado hizo que el equipo de Eduardo Pérez fuera optimista de que podría volver a ganar puntos completos frente a sus propios seguidores.

Persija trae un escuadrón de lujo

Por otro lado, PERSIJA JAKARTA Parece feroz en el partido inaugural. Los tigres Kemayoran vencieron con éxito a Persita Tangerang 4-0, con el dominio de los jugadores extranjeros de Brasil que inmediatamente dieron diferentes colores en las líneas del frente. También se cree que el apoyo de los seguidores fluye profusamente, considerando que Solo a menudo se conoce como la «segunda casa» de Persija durante el estado de un equipo de viajero.

EXACTOS VS PREDICCIONES DE PERSIJA

Se prevé que este partido sea feroz. Exactamente confiará en la disciplina de la defensa y un contraataque rápido, mientras que Persija lleva el estilo de ataque desde el principio. El duelo del mediocampo es la clave, donde la creatividad de Francisco Rivera de Persis lidiará con la agresividad de los centrocampistas extranjeros Persija.

Persis de cabeza a cabeza vs Persija

En la última reunión en el evento de pretemporada, Persija fue ligeramente superior. Sin embargo, jugando en Manahan, Persis no puede ser subestimado. Su registro doméstico es bastante sólido, y el apoyo total de los seguidores puede ser un factor determinante.

Horario y transmisión en vivo exactamente vs. Persija

Partido: Persis Solo vs Persija Yakarta

Competencia: Super League 2025/2026, Semana 2

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

Estación: Estable, solo

Inicio: 19.00 Wib

Transmisión en vivo: innosiar

Transmisión en vivo: Vidio