Mira a las llaves del automóvil de Ferrari, 32 artículos de lujo saqueados de la casa de Ahmad Sahroni han sido devueltos

Yakarta, Viva – Objetivos en la casa del ex miembro del Parlamento Indonesio Ahmad Sahronique fue saqueada en la manifestación en Tanjung Priok, North Yakarta, la tarde del sábado (80/30), regresó gradualmente.

Jefe de North Yakarta Metro Police Relations Public Relations Ipda Maryati Jonggi dijo: Policía señaló que hasta 32 objetos de valor propiedad de Ahmad Sahroni han sido devueltos en este momento.

«Sí, así es. Hay 32 artículos», dijo Maryanti, cuando se contactó, citado TVONENEWS, Domingo 7 de septiembre de 2025.

Maryanti reveló que los objetos de valor que han sido devueltos por los residentes incluyen un atasco Manos a las llaves del auto de la marca Ferrari.

«Los artículos devueltos por 1 reloj de marca Ferrari, 1 paquete de certificados de tierras, 1 llave de automóvil Ferrari y 1 motor BPKB», dijo Maryanti.

Además, reveló que actualmente el manejo del caso fue entregado a la Policía Metropolitana de Yakarta. Luego, los residentes que desean devolver los productos pueden ser a través de la policía metropolitana de LMK o South Yakarta.



La casa de Ahmad Sahroni en Tanjung Priok fue criada por las masas

«Para los residentes que desean devolver los bienes, el Sr. Sahroni nombra al Sr. Ewin Winarso como LMK, a la comunidad que voluntariamente quiere entregar los productos que pertenecen al Sr. Sahroni pueden pasar por la estación de policía o directamente a la familia de Pak Sahroni, el Pak Sahroni no demandará legalmente», explicó Maryanti.

Anteriormente, el jefe del jefe de relaciones públicas de la Policía del Metro de North Yakarta, Ipda Maryati Jonggi, dijo en esta investigación la policía no había asegurado a los presuntos perpetradores saqueos.

Pero ha realizado un examen de cinco testigos. «La Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Norte de Yakarta aún no se ha asegurado, pero ha habido cinco personas examinadas», dijo Jonggi, dijo a los periodistas el martes (2/9/2025).



Lexus RX 450H+ propiedad de Ahmad Sahroni, quien fue dañado por las masas.

Luego, Jonggi dijo que una serie de objetos de valor propiedad de Sahroni que habían sido saqueados también habían sido devueltos, incluidos relojes de lujo que habían circulado en las redes sociales. «Hay un reloj que fue saqueado. Ha sido devuelto al personal», explicó Jonggi.

Mientras tanto, Jonggi reveló que Ahmad Sahroni no había hecho un informe sobre este saqueo. Pero la policía continuará llevando a cabo la investigación.

«En la actualidad, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Norte de Yakarta está llevando a cabo una investigación relacionada con la acción saqueadora de la casa de Ahmad Sahroni», dijo Jonggi. (Ars)