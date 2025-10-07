MiPYMES impulsadas por la facturación de bolsillo de Pertamina de 4.700 millones de IDR en Inacraft 2025, un aumento del 62 por ciento

Jacarta – Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) el edificio PT Pertamina (Persero) registra transacciones volumen de negocios hasta 4.700 millones de IDR en el evento Inacraft de octubre de 2025 a principios de este mes en Yakarta. Este valor aumentó casi un 62 por ciento en comparación con el año anterior.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, reveló que durante los cinco días de exposición, las 32 MIPYMES traídas por Pertamina lograron atraer la atención de los visitantes. La participación de las MIPYMES confirma el compromiso de Pertamina de alentar a las MIPYMES creativas a avanzar en clase y ser competitivas, tanto en el mercado nacional como en el global.

«Este aumento en la facturación muestra que la calidad del producto y la competitividad de las mipymes de Pertamina siguen aumentando. No sólo ayudamos con la promoción, sino que también fortalecemos la capacidad empresarial para que estén listas para competir en los mercados nacionales e incluso globales», dijo Fadjar, citado en su declaración, el martes 7 de octubre de 2025.

Una de las Mipymes asistidas que se robó la atención en esta exposición fue Batik Mata Andau es de Palangka Raya, Kalimantan Central. Este negocio desde casa, iniciado por Yoga Rustaman y su esposa desde 2017, está aquí con la misión de cultivar el batik Dayak para que sea más conocido por el pueblo indonesio.

Al involucrar a 20 artesanos del batik, la mayoría de los cuales son mujeres de más de 50 años, Batik Mata Andau es una prueba de que la preservación cultural y el empoderamiento económico pueden ir de la mano. En esta exposición lograron vender más de 800 prendas de abrigo con estampados típicos Dayak en sólo cuestión de días.

La belleza de su trabajo incluso recibió el reconocimiento de varias figuras nacionales que estuvieron presentes en el lugar. Los productos Batik Mata Andau no sólo tuvieron éxito en el mercado interno, sino que también han atraído el interés de compradores de Corea, Japón y Turquía, y una de las empresas de transporte estatales confía en ellos para producir uniformes corporativos con matices culturales indonesios.

«Nuestra participación en Inacraft 2025 con Pertamina realmente abre muchas nuevas oportunidades. Además de aumentar significativamente nuestra facturación, también recibimos reconocimiento y compradores potenciales del extranjero. El apoyo de Pertamina no se refiere solo a exposiciones, sino también a la asistencia comercial cuyos beneficios son muy tangibles», dijo Yoga Rustaman. Fundador Batik tus ojos.