MIPYMES guiados por Pertamina Pineapple-Quarm Cientos de agricultores y proteger el medio ambiente, a través del agregador pertempreneur

VIVA -El negocio de alimentos de piña procesado es el segundo ganador Pertamina Agregador 2024 continúa desarrollándose.

La piña-cu, productos de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) fomentadas por Pt Pertamina (Persero), a saber, CV Siwarak Sejahtera Sentosa Food.

Este MSME incluso puede empoderar a casi mil agricultores de piña de miel en la aldea de Siwarak, Purbalingga Regency, Java central, para aumentar el empleo local, el desarrollo económico y ambiental mediante el uso de residuos en bienes útiles y el potencial para el desarrollo de las aldeas turísticas.

El propietario de CV SSS Food, Ngudiono, dijo inicialmente, su negocio colaboró ​​con docenas de agricultores de piña de miel. Más tarde, el número de socios de agricultores continúa creciendo.

El impacto positivo, cuando el precio disminuye debido a un stock abundante durante la temporada de cosecha llega, la piña de miel propiedad de los agricultores puede ser absorbida por los alimentos CV SSS.

Según Ngudiono, el desarrollo de su negocio también fue influenciado por el programa agregador de pertapreneur en poder de PT Pertamina (Persero).

«A través del agregador de pertapreneur, aprendí cómo construir una cadena de suministro justa para los agricultores, administrar la producción para que sea más eficiente y aumentar los ingresos, no solo para mí sino también para los agricultores», dijo.

Gracias al aliento del agregador de pertempreneur, la capacidad y la variante de los productos de piña-Q continúan creciendo. Desde Juice, Dodol, Candado, Jam, Cóctel de piña y en vinagre. El alimento CV SSS originalmente solo puede producir 1.200-1,500 tazas de miel de piña procesada al día, ahora más de 5,000 tazas, especialmente con la ayuda de dispositivos de subvención de Pertamina.

El aumento de la producción desencadena un aumento de la mano de obra. Establecido temprano en 2016, la piña-Q necesita tres trabajadores permanentes. Ahora el número es cinco veces y se estima que son 30 trabajadores locales en los próximos dos años pueden absorber 30 trabajadores.

La piña-cu también coopera con más de 900 agricultores de piña fomentados de 900 ngudiones, para proporcionar materias primas.

Ngudiono es optimista de que el objetivo se logra porque Pineapple-Q ha llegado a otros países. También se dirigió a nuevos mercados como el Medio Oriente y el este de Asia. A nivel nacional, los canales de distribución fortalecieron la piña en varias regiones, incluso en Jabodetabek.

«Se espera que este esfuerzo pueda fomentar un aumento en la facturación al tiempo que se expande el alcance de los productos de innovación basados ​​en la piña», esperaba.

En la actualidad, la piña-Q fomentó cuatro micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Ngudiono espera que el número de UMKM fomentado pueda aumentar cinco veces. Haces esto expandiendo la colaboración a otras aldeas productoras de piñas en Purbalingga y sus alrededores.

«El ecosistema de la industria procesado de piña local y los efectos dominó de la economía rural deben haber aumentado», dijo Ngudiono.

Con una mayor producción, Pineapple-QUS intenta mantener la sostenibilidad ambiental minimizando los residuos. Anteriormente, la piel y los brotes de piña se descargaron al río. Ahora, el resto de las preparaciones se convierten en fertilizantes de alimentación y compost de animales, por un grupo de grupos de manejo de residuos de la piel de piña. El entorno circundante ahora es más limpio.

«Pertapreneur nos enseña a preocuparnos por 2p, a saber, el planeta y las personas, pero aún tienen que beneficiarse», dijo Ngudiono.

Ngudiono aspira a construir un pueblo de agro-turismo de piña que también es un lugar turístico educativo. Los visitantes pueden ver jardines de piña de miel, procesar, probar sus productos. Ngudiono cree que los agricultores de piña de miel y sus familias serán más prósperas con la existencia de pueblos de agrourismo.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), declaró el agregador de Fadjar Djoko Santoso, Pertamina inició el agregador de Pertapreneur para imprimir un agregador de MSME que abrazó a otras MIPYME para avanzar en el grado, fomentar el crecimiento económico local y mantener el medio ambiente.

«En la clase aquí no es solo ingresos, sino que las MIPYME pueden expandir el alcance de marketing, además de poder aumentar el número de empleados, grupos de agricultores y otras MIPYME que obtienen beneficios económicos», dijo Fadjar.

El agregador de pertapreneur, explicó, es un programa sostenible. Al igual que Pineapple-Qu, que fue acompañado al alcanzar el nivel de GO Global, a través de diversas clases y asistencia exclusiva, desde certificación, centros de capacitación en servicios de producción, hasta asistencia de lanzamiento de productos para las exportaciones.

El compromiso de Pertamina en el desarrollo de MIPYME es una manifestación tangible en la realización de responsabilidades sociales y ambientales (TJSL) y apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), es decir, crear empleos decentes que fomentan el crecimiento económico. Este compromiso está en línea con el gobierno de Asta Cita Prabowo-Gibran, especialmente el tercer punto, es decir, creando empleos de calidad, alentando el emprendimiento y el desarrollo de industrias creativas.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.