Mipcom: Banijay Asia Partners + Talpa; El formato de Nippon TV vuelve a aparecer en Italia

banijay asia Llevando los formatos de Talpa Studio a India y Tailandia

Banijay Asia ha firmado un pacto de dos años con el grupo de producción holandés estudios de habla para representar su diversa cartera de formatos sin guión en India y Tailandia.

El portafolio de Talpa Studios incluye éxitos como “The Floor”, “The Quiz with Balls”, “The Alliance” y “Most Wanted”.

Banijay Asia ofrecerá programas y conceptos creativos de Talpa Studios a emisoras y plataformas de transmisión en India y Tailandia con el objetivo de localizar, adaptar y producir IP para audiencias regionales.

Deepak Dhar, fundador y director ejecutivo de Banijay Asia y Endemol Shine India, dijo que el acuerdo «nos permite introducir algunos conceptos verdaderamente interesantes en India y Tailandia. Esperamos colaborar estrechamente con Talpa Studios para dar vida a estas ideas para nuestras audiencias con nuestro característico sabor y escala local».

«Asia es un mercado apasionante y en rápida evolución para el entretenimiento sin guión, y trabajar con Banijay Asia nos permite conectar nuestras ideas creativas con las audiencias locales», añadió el director ejecutivo de Talpa Studios, Maarten Meijs. «Su capacidad comprobada para traducir formatos globales en éxitos locales distintivos los convierte en un socio perfecto para representar nuestro catálogo en la región».

El nuevo programa de preguntas y respuestas de Talpa Studios, ‘Caught in the Middle’, se encarga en Países Bajos y Australia

En noticias relacionadas, el último programa de preguntas de Talpa Studios, “Caught in the Middle”, hará su debut en los Países Bajos y Australia. La emisora ​​​​holandesa SBS6 y la australiana Seven Network han encargado versiones locales, y la edición australiana será producida por Eureka Productions (una empresa de Fremantle) en asociación con Talpa Studios.

Ambas ediciones se filmarán en el centro de producción internacional de Talpa Studios. La versión holandesa se estrenará en SBS6 en enero de 2026, mientras que Seven anunciará su programación en una fecha posterior.

Creado por Talpa Studios de John de Mol, “Caught in the Middle” enfrenta a un dúo contra 100 oponentes. El dúo se encuentra en el centro de una arena LED gigante rodeado por cien oponentes. A lo largo de 15 preguntas, deben ser más astutos que la multitud eligiendo respuestas que coincidan con la mayor cantidad de rivales posible, eliminándolos uno por uno antes de que los oponentes lleguen al medio y se lleven el premio mayor de 50.000 € (57.780 dólares).

«Estamos encantados de presentar este nuevo y audaz formato al público australiano», dijo Angus Ross, director general de televisión de Seven Group. «Es fresco, impredecible y rebosante de suspenso y drama: todo lo que deseas en un exitoso programa de preguntas».

televisión niponaLa segunda temporada de “Red Carpet Survival” se desarrolla en Italia a través de Prime Video

El formato sin guión de Nippon TV, “Red Carpet Survival”, regresará para una segunda temporada en Italia el próximo año, adaptado como “Red Carpet, Vip al tappeto” en Prime Video.

“Red Carpet Survival” es un programa de juegos impulsado por celebridades que combina glamour, comedia y desafíos de alto riesgo. En cada episodio, tres guardaespaldas cómicos escoltan a un VIP por una alfombra roja, enfrentándose a una serie de desafíos físicos y mentales diseñados para poner a prueba su ingenio, coraje y habilidades de improvisación.

Si la celebridad se baja de la alfombra roja aunque sea por un momento, uno de los guardaespaldas se pierde; El desafío es si el VIP puede completar el largo paseo por la alfombra roja sin perder a los guardaespaldas. El episodio culmina con una carrera hacia la limusina, superando peligros como obstáculos en movimiento, ataques de agua e incluso excrementos de paloma. Gana el equipo que primero logre escoltar a su estrella hasta el destino final sin problemas.

Producida por Blu Yazmine para Amazon MGM Studios y basada en el formato Nippon TV, la serie se adaptó con éxito en Italia en 2025 como “Red Carpet, Vip al tappeto” en Prime Video.

Según Nippon TV, la temporada 2 de Italia contará con nuevos invitados famosos, incluidos los principales artistas del país y personalidades de las redes sociales, «aportando energía fresca y poder de estrella al programa, junto con desafíos exclusivos que son más grandes, más audaces e incluso más entretenidos que antes. La grabación se llevará a cabo en una nueva ubicación sorprendente y el esperado estreno está programado para 2026».

«La adaptación italiana de ‘Red Carpet Survival’ destaca la estrategia de Nippon TV de llevar formatos premium a los espectadores globales», añadió Sayako Aoki, responsable de ventas internacionales de Nippon TV. «Al asociarnos con Blu Yazmine, con experiencia en adaptación de formatos y creación de entretenimiento de primer nivel, esperamos ofrecer al público italiano experiencias aún más emocionantes que la primera temporada en una ubicación completamente nueva con misiones visualmente divertidas».