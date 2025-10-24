Mint Mobile 56 Home Internet Minternet: Regístrese en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Móvil de menta está llevando su marca irreverente y consciente del presupuesto de los teléfonos celulares a la sala de estar con 5G Hogar MINInternetun nuevo servicio de Internet residencial de bajo costo impulsado por la red 5G de T-Mobile. El plan, que se lanza este mes, comienza en $30 por mes y ofrece datos ilimitados, posicionándolo como una de las opciones de banda ancha con precios más agresivos del mercado.

Para Mint, copropiedad de Ryan Reynolds hasta su venta por 1.350 millones de dólares a T-Mobile a principios del año pasado, el paso al Wi-Fi doméstico parece un próximo acto natural. La marca construyó su reputación a partir de un marketing cómico y precios transparentes, prosperando en un espacio de telecomunicaciones dominado durante mucho tiempo por gigantes corporativos como Verizon y AT&T. Ahora, está abordando la misma frustración que hizo que sus planes móviles se volvieran virales (facturas elevadas y tarifas ocultas) con un servicio que promete un “valor excepcional” y una configuración fácil de conectar y usar.

La estrategia refleja un cambio más amplio en la era del streaming, donde Internet asequible y confiable se ha vuelto esencial para el consumo de entretenimiento como las propias plataformas. A medida que los estudios, los streamers y los anunciantes compiten por la atención, el verdadero guardián es cada vez más la conexión Wi-Fi. Con el respaldo de la infraestructura 5G de T-Mobile, MINternet es un intento de democratizar el acceso de alta velocidad sin los costos de instalación y los contratos a largo plazo que a menudo vienen con los proveedores de banda ancha tradicionales como Spectrum o Xfinity de Comcast.

El precio de Mint también socava los jugadores emergentes de Internet residencial 5G, como 5G Home de Verizon ($35–$50 por mes) y el propio Internet residencial 5G de T-Mobile ($40–$50), lo que refuerza el posicionamiento desfavorecido de la marca. Los usuarios existentes de Mint Mobile obtienen un descuento mensual adicional de $10 en MINTenet, integrando aún más las categorías inalámbrica y doméstica en un solo ecosistema.

Lanzaron Minternet con un anuncio de Reynolds, que refleja el mismo ADN de marca desafiante que ha convertido a Mint en uno de los disruptores de las telecomunicaciones más comentados. Si la compañía puede cumplir su promesa de simplicidad de alta velocidad, Home MINInternet podría hacer por la banda ancha lo que Mint hizo por la telefonía móvil: convertir una utilidad cotidiana en una marca de estilo de vida con influencia cultural.