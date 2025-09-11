Minnesota Wild GM responde a un informe de $ 128 millones de Kirill Kaprizov

El Minnesota Wild se están preparando para la temporada 2025-26. Tienen altas esperanzas de playoffs, y creen que tienen el equipo para correr. Sin embargo, un poco de una bomba de pretemporada cayó el miércoles que involucró a la estrella de la franquicia Kirill Kaprizov.

Según los informes, Kaprizov rechazó una oferta de contrato históricoSegún el informante de la NHL Frank Seravalli. El Wild ofreció a la superestrella un contrato de ocho años y $ 128 millones, según este informe. Lo habría hecho el jugador mejor pagado En la historia de NHL.

Kaprizov está firmado durante la temporada 2025-26 NHL. Sin embargo, se convierte en agente libre el 1 de julio de 2026. Sería uno de los mejores jugadores del mercado. De hecho, hay una buena posibilidad de que sea el mejor agente libre disponible.

El gerente general de Wild General, Bill Guerin, apareció en el podcast de 10,000 tomas el miércoles. El era preguntó directamente sobre Este informe de Seravalli. El gerente general Wild General y el ex jugador, dijo que no tenía idea de dónde vino esta información.

«Podemos cortar la persecución. Mira, no sé de dónde vienen estas cosas», dijo Guerin en el podcast de 10,000 Take. “Sé dos cosas: esa información no vino de nosotros, y no vino del agente de Kirill. No sé de dónde vino.

«Su agente y yo tenemos una muy buena relación. No vamos a dejar que las cosas como esta se interpongan en el camino. Todavía creo que estamos en un lugar realmente positivo con Kirill, y como dije, parte de mi papel es protegerlo. Así que vamos a dejar esto. Simplemente seguimos adelante».

Bill Guerin envía un mensaje a los fanáticos salvajes

Guerin envió más preguntas del podcast de 10.000 tomas el miércoles. Pero también se tomó el tiempo para dirigirse a su base de fanáticos. Los fanáticos salvajes aman a Kaprizov y ciertamente quieren que regrese al equipo. El gerente general de Minnesota se tomó el tiempo para asegurar a los fanáticos que está trabajando para hacerlo.

«No quiero que nuestro mercado entra en un modo de pánico aquí», dijo Guerin. «Lo más importante para mí es Kirill y no ponerlo en un mal lugar. Lo amamos. Es un tipo maravilloso. Es un jugador increíble. Y lo queremos».

El equipo está comprometido a hacer que esto suceda. Ciertamente, existen limitaciones que deben considerarse. Pero si Guerin y The Wild se salen con la suya, Kaprizov firmará un contrato a largo plazo en Minnesota.

Cómo podría ser un contrato de Kirill Kaprizov

Kaprizov ciertamente ganará mucho dinero en su próximo contrato. Es el único jugador en la historia salvaje que anota más de 100 puntos en una sola temporada. Es el quinto de todos los tiempos en la historia de la franquicia para puntos, y tiene una posibilidad real de convertirse en el máximo anotador de goles de todos los tiempos del equipo esta temporada.

En este momento Edmonton Oilers La estrella Leon Draisaitl es el jugador mejor pagado de la liga. Es difícil ver a Kaprizov haciendo más que la estrella de los Oilers. Sin embargo, el golpe de capitalización de $ 14 millones no está completamente fuera de discusión. Especialmente si tiene otra temporada de élite en 2025-26.

Si el salvaje necesita subir, hay un límite de cuánto pueden pagarle. Los jugadores pueden compensar 20% del límite salarialSegún Puckpedia. Esto haría que el límite máximo llegó a $ 20.8 millones, ya que el contrato se activaría para la temporada 2026-27.

Hay varios escenarios en juego. El salvaje podría resolver un acuerdo a corto o largo plazo con algunas estructuras diferentes. Sin duda, será interesante ver cómo se ve el contrato final, si las dos partes pueden aceptar los términos.