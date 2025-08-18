Minnesota Vikings, ex jugador defiende a las animadoras masculinas

Las animadoras masculinas no son nuevas en el fútbol, pero dos nuevas incorporaciones a la Vikingos de Minnesota Cheer Squad ha resultado en una reacción violenta en línea, el equipo defendiendo a sus bailarines y a los hombres que hablan.

Los Vikings en las últimas semanas anunciaron la incorporación de dos animadoras masculinas, Blaize Shiek y Louie Conn. El equipo exhibió su equipo de alegría para la próxima temporada de 2025 el 9 de agosto cuando ellos Publicado un video de Instagram Ese prominentemente presentó a Conn.

«¡Ha llegado la próxima generación de alegría!» La leyenda leída.

Las afirmaciones de que los fanáticos de los Vikings denunciaron su lealtad y cancelando sus boletos de temporada aparecieron en las redes sociales en los últimos días. Pero los vikingos le dijo a NBC News El 14 de agosto que ningún fanático lo ha hecho. Sin embargo, eso no detuvo los comentarios despectivos de las cuentas X.

Vikings, el ex jugador llega a la defensa de las animadoras

Los únicos comentarios públicos de los hombres con respecto al odio público de algunos en línea, fueron un Publicación conjunta de Instagram el 16 de agosto desde Shiek y Conn.

«Espera … ¿alguien dijo nuestro nombre?» La leyenda leída.

El vikingo dijo en un comunicado a NBC News: «Apoyamos a todas nuestras animadoras y estamos orgullosos del papel que desempeñan como embajadores de la organización».

El dos veces campeón del Super Bowl, Torrey Smith, también defendió a los hombres en línea, escribiendo en xAhora ve un problema con su programa de fútbol juvenil en Baltimore agregando a la animadora masculina.

«Si quiere animar, déjelo animar», escribió. «¡Se permitirá la intimidación cero!»

Las animadoras masculinas no son nuevas en el fútbol

Los Vikings señalan que las animadoras masculinas se han asociado durante mucho tiempo con el fútbol colegiado y profesional.

Más de los equipos de la NFL tienen animadoras masculinas. Además de los Vikings, los siguientes equipos tienen animadoras masculinas: Titanes de Tennessee, Jefes de Kansas City, Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers, Baltimore Ravens, Panteras de Carolina, Santos de Nueva Orleans, Rams de Los Ángeles, Filadelfia Eagles y Patriotas de Nueva Inglaterra.

Entre 2022 y 2024, los Panthers habían presentado la primera y única animadora transgénero en la NFL.

Las porristas comenzó como una actividad de élite para los hombres en las escuelas de la Ivy League a fines del siglo XIX, hasta alrededor de la década de 1920, cuando a las mujeres se les permitía animar. La animación masculina universitaria es común. Los ex presidentes estadounidenses Dwight Eisenhower, Ronald Reagan y George W. Bush vitorearon en la universidad. Las mujeres lentamente se hicieron cargo de las porristas durante las dos guerras mundiales, ya que muchos jóvenes se fueron a la guerra.

Las porristas de los Dallas Cowboys de fama mundial no agregarán un hombre. Han hecho su parte para crear conciencia sobre el salario y el tratamiento justo a la línea lateral de la NFL al ganar notoriedad en lo popular Serie de Netflix «America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders». Las niñas de Dallas obtuvieron un aumento salarial del 400% debido a la popularidad del programa, según NBC News.

Los Vikings dijeron que Shiek y Conn pasaron por un proceso de audición antes de unirse al equipo de Cheer. Los vikingos abren la temporada en la carretera en el Bears de Chicago el lunes por la noche de fútbol, 8 de septiembre. El primer partido del equipo es el domingo por la noche del domingo contra el Atlanta Falcons el 14 de septiembre.