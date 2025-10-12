Ministro Yash







Y así, el primer ministro británico, el Rt Hon Sir Keir Starmer Llegó a la ciudad, a la ciudad de Mumbai. Su objetivo principal era fortalecer los lazos comerciales entre el Reino Unido y los Indo.

“Estoy aquí para fortalecer nuestras relaciones comerciales”, dijo a su delegación el Rt Hon Sir Keir Starmer… y así lo comunicó también a la prensa india.

«Sir Keir, la única forma de fortalecer las relaciones comerciales entre India y el Reino Unido es devolver el diamante Kohinoor a la India», dijo un portavoz.

«Lo siento, pero el diamante está alojado en la Torre de Londres, en una casa de joyas especial. ¿Cómo voy a sacarlo? Maggie Thatcher, Tony Blair, John Major, ni siquiera Winston Churchill podrían haberlo sacado con toda su influencia.

Tendría que contratar al ladrón de joyas más experto, como un pantera rosa y asegúrese de que no haya ningún inspector Clouseau detrás de él”.

«Entonces, Sir Keir, tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el propósito de su visita, si no es devolver el diamante? Debe estar en una misión política muy importante».

«Sí, es una misión muy importante. Pero no es política, es cinematográfica», dijo Sir Starmer.

“Cinemática”, cuéntanos más, preguntaban todos.

«Verás, soy muy fotogénico, esperaba tal vez conseguir un papel en la próxima película de Bond, tal vez no como James, sino como el experto en aparatos ‘K’, ya que mis iniciales son K. Pero mientras estaba audicionando, había una vacante para el puesto de PM. Te digo, es más fácil entrar en ’10 Downing Street’ que convertirse en 007, así que boom, conseguí el trabajo. De todos modos, me estoy desviando de tu pregunta. Vine a la India para conocer Rani Mukherjee en los estudios Yashraj”.

«Ah, claro.»

«Sí. Mira, me gustaría que Bollywood filmara películas; en el Reino Unido, estamos desarrollando muchos guiones juntos, nosotros y YRF».

Un ejecutivo del estudio Yashraj dijo: «Sí, estamos en conversaciones con el primer ministro y su equipo para hacer una película de atracos llamada ‘Aati Kya Kohinoor’, con Rani y Aamir Khan. En realidad, podría terminar siendo una trilogía, una película histórica sobre atracos ambientada en el siglo XIX. Mira, la historia central es que los británicos robaron el Kohinoor. El personaje de Aamir Khan es un ladrón que vive en Kensington, su Su novia/interés amoroso vive en la India, por lo que él le pide que venga al Reino Unido. La canción se llama ‘Aati Kya Kensington’, por lo que Rani va al Reino Unido y juntos recuperan el Diamante.

La segunda parte de la franquicia se llama «Laati Kya Kohinoor». Aquí presentamos otro personaje, ‘Heer Sona’. Es un ladrón de joyas del NRI, contratado para traer el diamante al Reino Unido”.

«Vaya, esto parece bastante ambicioso. Contribuirá en gran medida a mejorar los lazos entre India y el Reino Unido».

Mientras todo esto sucedía, el industria cinematográfica del sur se alzó en armas.

«¿Por qué, oh por qué, el primer ministro británico favorece Bollywood? ¡Nuestras películas en Tollywood son mucho mejores!» dijo SS Rajamouli. «Nuestra tecnología, nuestros temas, son mucho mejores. Podemos hacer RRR – Richard Rajan Ramaswamy. Es un drama histórico, es una saga de objetos perdidos y encontrados. La madre es de Chennai, tiene tres hijos y los tres hijos quedaron al pie de la Torre del Reloj del Big Ben. Es una película de fórmula de objetos perdidos, lo principal es cómo se unen los tres», dijo SS Rajamouli.

«Rajanikantha, Mohanal y Kamala Hasan son los tres hermanos».

Mientras tanto, el estudio yrf ejecutivo continuó-

«Nuestra película ‘Aati Kya Kohinoor’ también podría terminar titulándose ‘DDLJ'».

«¿Qué significa DDLJ?»

«Diamond Diamond Le Jayenge. La segunda parte podría ser ‘El regreso de DDLJ’, y la tercera parte de la franquicia es ‘DDLJ contraataca'».

Rahul daCunha es publicista, director de teatro y dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





