Ministro Viral de Finanzas Purbaya Almuerzo en una tienda de campaña azul, casualmente como un empleado común

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa incautó la atención pública. Esta vez no era una cuestión de política fiscal o fiscal, sino un momento simple en el que almorzó en Carpa azul warung South Yakarta DJP Oficina.

En una foto cargada por la cuenta de Instagram @aninatalia74, se vio que Purbaya se sentó en una de las mesas de la cantina. Sin una escolta excesiva, cantó Ministro de finanzas Medio con otros empleados, incluso parecía ocupado llamando mientras almorzaba.

«¡Casi quítate el corazón de mi corazón! ¡Sr. Ministro de Almuerzo Finanzas en nuestra tienda Blue Tent», escribió la cuenta el miércoles 1 de octubre de 2025.

La carga inmediatamente cosechó varios comentarios. Muchos internautas afirmaron saludar la simplicidad de Purbaya que no dudó en ir a la cantina ordinaria, no al comedor exclusivo.

El fenómeno de los funcionarios estatales de alto riesgo que desean comer en una cantina simple es raro. Por eso, este momento rápidamente viral en las redes sociales.

No tardó mucho, la columna de comentarios de carga se llenó inmediatamente con una variedad de reacciones. Muchos internautas afirmaron saludar la humilde actitud del menkeu.

«Ministros como este son simplemente geniales, no lejos de los residentes de la oficina». escribió uno de los internautas.

«Duh, cuanto más respeto, el mejor funcionario quiere comer en la cantina misma», Dijo otro internaza.

«No es una imagen si es su estilo de vida diario. Saludo», Dijo otro internaza.