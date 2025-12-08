Ministro Forestal vuelve a sellar 3 sujetos legales para la destrucción de bosques, ahora el total es 7

Yakarta, VIVA – El ministro de Montes, Raja Juli Antoni, actualizó el sellado del tema. ley que se sospecha que es la causa de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra. Después de haber tenido anteriormente 4 sujetos legales, ahora el Ministerio de Silvicultura ha vuelto a sellar 3 sujetos legales.

El rey Antoni desvela que el esfuerzo es un compromiso para cumplir su promesa al pueblo ante la Comisión IV RPD RI Donde, su partido tomará medidas firmes contra los vándalos bosque.

«Seguiremos llevando a cabo este sellado contra los destructores de bosques. Como fue mi promesa al pueblo que hice ante la Comisión IV de la RPD de RI. Así que quienquiera que lo haga destrucción «Tomaremos medidas contra el bosque», afirmó el lunes 8 de diciembre de 2025.

Raja Juli explicó que el Ministerio Forestal volvió a sellar 4 lugares sospechosos de contribuir a las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra. Dos lugares están bajo concesiones propiedad de corporaciones y dos lugares son administrados por Titulares de Derechos sobre la Tierra (PHAT) fuera del área forestal.

«No tenemos ningún compromiso. Ya sean corporaciones o PHAT que están destruyendo los bosques de Indonesia, tomaremos medidas. Como es el compromiso que he transmitido a la RPD, aplicar estrictamente la ley sin discriminación», dijo.

Dijo además que su partido, a través de Gakkum, estaba llevando a cabo una investigación en profundidad sobre presuntas violaciones forestales en el área de la cuenca de Batang Toru (DAS), en el norte de Sumatra. Se llevó a cabo una investigación en profundidad recopilando evidencia de muestras de madera y solicitando información.

«Con el sellado esta vez, se han sellado 6 sujetos legales. Todavía hay otros 6 sujetos legales identificados y llevaremos a cabo más investigaciones. Si se demuestra que cometieron una violación, no dudaremos en sellarlos de inmediato», dijo.

Los sujetos jurídicos que han sido sellados son:

1. Dos Arales de la Concesión PT. Recurso Agincourt en Joing Ram, Pining Water, Kec. Tallo inferior, Regencia. Tapanuli Sur;

2. PHAT Jon Anson en Natambang Roncitan Village, Distrito. Culo, Kab. Tapanuli del Sur;

3. PHAT Mahmudin en la aldea de Sombadebata Purba, distrito. Agujero Saipar Dolok, Kab. Tapanuli del Sur;

4.⁠ ⁠Dos áreas de concesión de PT Toba Pulp Lestari en Marisi Village, Kec. Angkola Oriental, Kab. Tapanuli del Sur;

5. PHAT Jhon Ary Manalu en la Conexión, Kec. Simangguban, Regencia. Tapanuli del Norte;