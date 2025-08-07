Ministro Ekraf sobre Sound Horeg: no molestar al público!

Yakarta, Viva – Ministro de Economía Creativa (Ekraf), dijo Teuku Riefkky Harsya sonido horeg es parte de sabiduría local.

Leer también: El sonido de protesta Horeg, los residentes de Kediri están aterrorizados: las fotos se distribuyen, ¡los sonidos se dirigen a sus hogares hasta que son golpeados!



También entregó las reglas relacionadas con Sound Horeg a los gobiernos locales.

«Eso es de la sabiduría local. Lo presentamos al gobierno local», dijo Riefky a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Leer también: Haram Sound Horeg Fatwa! MUI insta a la actuación del gobierno: orejas inquietantes, casas dañadas de los residentes



Riefky se dio cuenta de que este fenómeno de sonido Horeg ha estado en el centro de atención en las últimas veces. Por lo tanto, recordó que el uso del sonido en Horeg no debería perturbar a la comunidad.

«Hay, tal vez hay áreas que se sienten perturbadas, algunas lo están. Pero lo importante es que si realmente lo usas, la esperanza no es perturbar a la comunidad», dijo.

Leer también: Por el bien del carnaval del pueblo Horeg en Malang, pidiendo bebés, ancianos y las personas que estaban enfermas de evacuar



Por otro lado, cuando se le preguntó si el sonido Horeg es beneficioso en términos de la economía creativa, Riefky solo responde normativo.

Según él, todavía hay muchas otras actividades económicas creativas que pueden aceptarse y no perturbar a la comunidad.

«Sí, en realidad todavía hay muchas actividades económicas creativas que pueden ser aceptadas por la comunidad. Especialmente no interfiere con el medio ambiente», dijo Riefky.

Previamente informó, el Consejo de Ulema indonesio (Mui) Insta al gobierno a intervenir inmediatamente para manejar el fenómeno del uso del sonido en Horeg, que está preocupando cada vez más a la comunidad.

Esta presión surgió después de que el este de Java Mui emitió una Fatwa ilegítima de la práctica porque se consideraba adversa en salud para dañar las instalaciones públicas.



Malang Regency Community, Java Oriental fue testigo del sonido Horeg

El presidente del Mui Fatwa, Asrorun Niam, dijo que el sonido de las actividades sólidas de Horeg no podía dejarse solo por razones económicas o de entretenimiento. Consideró que el estado debe estar presente para mantener la armonía social interrumpida debido al ruido no controlado de alta potencia.

«El gobierno debe tomar medidas para generar armonía en la comunidad y evitar todas las actividades que pueden dañar la armonía y también dañar la comodidad y el orden público», dijo Asrorun, domingo 27 de julio de 2025 citado por TVone.

Asrorun afirmó que lo que se cuestionó no era la tecnología sólida en sí, sino el impacto de su uso que a menudo estaba demasiado lejos.

«El punto no es el sonido. Si el sonido se usa para el beneficio de las cosas buenas y no daña, luego se reproduce en el momento adecuado, no perturba a la comunidad, entonces eso ciertamente está permitido», dijo.

Además, Asrorun reveló las razones detrás de la emisión de una fatwa ilegítima por parte de Java Mui. Según él, la decisión no se tomó de repente, sino que había pasado por un estudio profundo con expertos en salud, víctimas y comunidades afectadas.

«Y a partir de los resultados del estudio, se demuestra que la capacidad de las personas de escuchar es exceder lo que se escucha a través del sonido Horeg. Es decir, el sonido del sonido emitido por el sonido Horeg tiene un impacto real relacionado con la salud», dijo.

No solo se informa que la audición inquietante, Sound Horeg, causa daño físico al entorno circundante. Las vibraciones del sonido de bajo que es demasiado fuerte incluso afirmaron poder romper el vaso de la casa de los residentes.

«Podemos ver que hay una casa dañada, un vaso roto debido a la vibración de sonido que es tan poderosa. Además, la actividad generalmente se acompaña de cosas destructivas», dijo Asrorun.