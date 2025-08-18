Ministro del Interior Tito Wanti-Wanti Regente de Pati Volumen II no anarquista

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) RI, Tito Karnavian abrió su voz sobre el plan de demostración para el Volumen II relacionado con la polémica del aumento PBB que se realiza RegenteSudewo el 25 de agosto de 2025. Tito recordó que la comunicación del Regente Pati Sudewo a la comunidad debe hacerse cortésmente.

«Por favor, solo si el Regente quiere comunicarse con la comunidad, de una manera más educada», dijo Tito en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el lunes 18 de agosto de 2025.

El Ministro del Interior, Tito invitó a la acción de entregar la opinión, pero no con anarquista.

Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Muhammad Tito Karnavian

«Cuida la acción anarquista, solo da una opinión», dijo.

Por otro lado, Tito entendió las demandas de la comunidad con respecto a la política del regente Pati Sudewo relacionado con los impuestos. Sin embargo, continuó Tito, el gobierno en Pati debe continuar a pesar de que ya había una Formación de Comité Especial (Pansus) derechos de cuestionario Para acusar a sudewo.

Tito enfatizó que relacionado con la acusación estaba en la Corte Suprema (MA). «De acuerdo con las reglas de la ley, el Regente aún puede correr, al igual que antes en Jember, Jember también tuvo una acusación por parte del DPRD, el Gobierno continuó administrado por el Regente en ese momento, Jember, y luego del DPRD se reunieron con el quórum, lo transmitieron luego a la Corte Suprema, la Corte Suprema más tarde sería el referido», dijo Tito.

Se sabe que la comunidad realizó una acción similar frente a la oficina del Regente el 13 de agosto de 2025. La manifestación fue provocada por la política del Regente de Sudewo que aumentó el impuesto rural y de construcción y edificios urbanos (PBB-P2) al 250 por ciento.

Mientras tanto, el regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de las demandas de las masas de los manifestantes para que renunciara a la posición del regente.

La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD de Pati Regency, acordando la propuesta del cuestionario y los derechos del comité al Regente Pati.

«Sí, es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo.