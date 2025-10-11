Ministro del Interior Tito revela compromiso del Gobierno para superar problemas de vivienda en comunidades de bajos ingresos

mientras, viva – El ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, destacó el compromiso del gobierno de abordar los problemas de vivienda de las personas de bajos ingresos (MBR). Lo transmitió al asistir a la Socialización de Créditos del Programa de Vivienda con el Ministerio de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), el Ministerio del Interior (Kemendagri) y el Gobernador de Sumatra del Norte (Sumut).

En su discurso, el Ministro del Interior dijo que la atención al sector de la vivienda era una parte importante del paradigma económico popular promovido por el Presidente Prabowo Subianto. Según sus palabras, el presidente considera las necesidades básicas de la población, como ropa, alimentación y vivienda, la principal prioridad en la política de desarrollo.



Ministro del Interior Tito en evento de Socialización de Crédito del Programa de Vivienda

«Él realmente se adhiere al paradigma económico del pueblo. Por lo tanto, todo lo que ‘huele’ a apoyar a la gente pequeña es una prioridad», dijo el Ministro del Interior en la Oficina del Gobernador de Sumatra del Norte, el viernes (10/10/2025).

El Ministro del Interior explicó que actualmente todavía hay muchas personas que no tienen casa, incluidas casas que son inhabitables. Por ello, el Presidente declaró Programa Tres Millones de Casas por año liderado por el ministro del PKP, Maruarar Sirait. Se cree que este programa no sólo proporcionará viviendas dignas, sino que también podrá crear un nuevo ecosistema económico a través de una cadena de suministro que involucra desde la industria de materiales de construcción hasta los servicios financieros.

Además, el Ministro del Interior dijo que las limitaciones presupuestarias no eran un obstáculo para la implementación de este programa. El gobierno, dijo, está fomentando la sinergia entre diversos actores como promotores inmobiliarios, bancos y gobiernos regionales (Pemda) para ampliar el acceso al financiamiento y acelerar la construcción de viviendas para la comunidad.

El Ministro del Interior explicó una serie de políticas gubernamentales para aliviar la carga que supone para las personas ser propietarios de una vivienda. Una forma de hacerlo es a través de la exención de las tasas de adquisición de derechos de construcción y terrenos (BPHTB), así como de los gravámenes por aprobación de construcciones (PBG) para MBR.

Esta política está regulada mediante un Decreto Conjunto (SKB) entre el Ministro del Interior, el Ministro del PKP y el Ministro de Obras Públicas (PU). Esta decisión es la base para que el Gobierno Regional proporcione incentivos para la MBR. «Con mi autoridad como supervisor y supervisor del gobierno regional, esto (SKB) es la base para las regiones», explicó.

Aparte de eso, las personas que quieran construir o renovar una casa también pueden aprovechar el Crédito Empresarial Popular (KUR) con bajo interés. Se espera que la combinación de la exención PBG, BPHTB y el esquema KUR reduzca significativamente el costo de construcción de una casa.