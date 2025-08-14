Ministro del Interior Tito Karnavian Advertencia Jefe regional sobre la política fiscal: no audaces a la gente

Yakarta, Viva – Ministro del Interior Tito karnavian Recuerde a los jefes regionales que no hagan precipitados una política fiscal que realmente atrapara a las personas mismas. Esta advertencia estaba sobresaliendo después del caos en la manifestación en TambiénJava central, después del aumento planificado en los impuestos sobre tierras y edificios (PBB) hasta el 250 por ciento por Regente Sudeo.

«Pido a otros jefes regionales, cada vez que emitía una política relacionada con impuestos y gravámenes, no para cargar a la comunidad», dijo Tito en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.



Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

El ex jefe de la policía nacional enfatizó que cada política fiscal debería pasar por un proceso de socialización gradual y maduro y maximizar las aspiraciones públicas. «No cargues a la comunidad, solo hazlo gradualmente, y que el cálculo de NJOP también debe tener cuidado», dijo.

No solo eso, Tito pidió a los líderes regionales que sean sensibles a la agitación en el campo. «Compañeros regionales para que respondan a ver qué dinámica hay en la comunidad. Eso es receptivo, complaciente. Invitar el diálogo, así, no lo haga de inmediato a las decisiones regionales», dijo.

Para tener en cuenta, el miércoles por la tarde de ayer, los residentes de Pati Regency, Central Java, realizaron una manifestación exigiendo que el regente de Pati Sudewo renuncie a su posición, después del aumento del aumento de la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2).

La manifestación de los residentes se llevó a cabo en el área de Pati City Square, frente a la entrada de Pendopo de Pati Regency.

Las masas en la acción instaron al regente Pati Sudewo a renunciar a su posición porque se consideraba arrogante. La acción también condujo a disturbios y enfrentamientos hasta que la policía tomó acciones represivas.