Ministro del Interior Tito Apreciación de Bulog y Polri por el inicio del movimiento de comida barata

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian agradeció al Bulog de la Compañía Pública (Perum) y Polri Sobre el inicio del movimiento Alimento Barato. Según él, estos esfuerzos juegan un papel importante en el control de los precios de los productos básicos y el mantenimiento de las tasas de inflación.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior al equipo de medios después de asistir al lanzamiento del Movimiento de Alimentos Polri y Bulog en la Oficina Regional de la Oficina Regional de Yakarta y Banten de la Oficina Regional, North Yakarta, jueves (10/14/2025).

Explica, todo este tiempo el Ministerio de Asuntos Interiores (Ministerio del Interior) Junto con la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), el Ministerio de Agricultura, la Agencia Central de Estadísticas (BPS), el TNI-Polri y otras partes relacionadas continúan controlando la tasa de inflación en el rango de 1.5 por ciento a 3.5 por ciento. Esta cifra se considera segura para productores y consumidores. A través de varios esfuerzos que se han realizado, la tasa de inflación en julio de 2025 por año (año), según la liberación de BPS, es del 2.37 por ciento.

«Esta cifra está incluida en el objetivo, lo que significa que está equilibrado. Productor divertido, agricultores, pescadores, fábricas, porque son costos operativos cerrados, pueden obtener ganancias», dijo el Ministro de Asuntos Interiores.

Por otro lado, los consumidores también sienten conveniencia porque aún pueden alcanzar el precio de los productos básicos que son relativamente estables. Aun así, en detalle, el Ministro del Interior dijo que había varios componentes que contribuyeron a la tasa de inflación en julio, a saber, los sectores de alimentos, bebidas y combustible (BBM).

Además, para los productos alimenticios que contribuyen a la inflación, a saber, chalotes, ajo, chile y arroz. A diferencia de la mercancía, la existencia de arroz se considera central porque es el alimento principal de la mayoría de los indonesios. En los últimos tiempos, se ha visto que el precio del arroz en varios lugares comenzó a aumentar.

«El Presidente ordenó estabilizar el precio del arroz a través del bullog asignado más importante que tiene un stock de aproximadamente casi cuatro millones de toneladas de la cosecha ayer», agregó.

En cuanto a algunas de estas acciones, han comenzado a ser desembolsadas a la comunidad a través de varios mecanismos. Hay formas comerciales, movimientos baratos del mercado, para la estabilización de la oferta y los precios de los alimentos (SPHP). Luego también está la distribución a través del mercado popular, la Política del Gobierno Regional (PEMDA), la aldea roja y blanca/Kelurahan Cooperative (Kopdeskel), así como otras agencias relevantes.

En esa ocasión, el Ministro de Asuntos del Interior apreció los pasos Bullog de perum Y la Policía Nacional que posee un movimiento de comida barata. El esfuerzo se consideró efectivo porque la Policía Nacional tenía una red sistemática para las regiones.

«Entonces es muy fácil para el comando a través de los movimientos [pangan murah]»Dijo.

Para tener en cuenta, en el evento, el Ministro del Interior tenía un diálogo virtual con el jefe de policía regional de Kalimantan Occidental con respecto a los esfuerzos para controlar los precios de los alimentos. Después de eso, el Ministro de Asuntos del Interior junto con la policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo, el director de Bulog (Director Gerente) Ahmad Rizal Ramdhani, y el jefe de Bapanas, Prasetyo Adi, entregaron la asistencia de productos básicos a representantes comunitarios.