Ministro del Interior pide a las regiones con inflación superior a la media nacional que controlen los precios de las materias primas

Jacarta – Ministro del Interior (Ministro del Interior) Mahoma Tito Karnavian preguntó el gobierno área (Los gobiernos regionales) cuya inflación está por encima del promedio nacional controlan inmediatamente los precios de las materias primas. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), aunque inflación A nivel nacional está bajo control en un 2,65 por ciento interanual en septiembre de 2025, las condiciones en las regiones aún varían.

Así lo transmitió el Ministro del Interior en la Reunión Regional de Coordinación del Control de la Inflación (Rakor) en conjunto con el Programa Cooperativo de Aldeas/Distritos Rojos y Blancos y el Programa Tres Millones de Casas. Esta actividad tuvo lugar en el Rudini Hall, campus del Instituto Jatinangor de Gobierno Interno (IPDN), Sumedang Regency, Java Occidental, el lunes 27 de octubre de 2025.

Además, el Ministro del Interior dijo que el objetivo del gobierno es alcanzar una tasa de inflación del 2,5 por ciento más o menos un 1 por ciento. Esta cifra se considera estable para salvaguardar los intereses de consumidores y productores. «Por favor, presten atención a aquellos que están por encima del nivel nacional. Mientras tanto, aquellos que están demasiado bajo deben tener cuidado», subrayó.

Mencionó una serie de productos alimenticios que necesitan atención porque se han producido aumentos de precios en muchas zonas. Esto es como si el chile rojo estuviera aumentando en 235 distritos/ciudades. Luego, el precio de los huevos de gallina de pura raza aumentó en 229 regiones y el precio de la carne de gallina de pura raza aumentó en 190 regiones.

Aunque no niega que muchos productos básicos, como el arroz, tienen precios relativamente controlados, el Ministro del Interior sigue pidiendo al Gobierno regional y a las partes interesadas que presten atención a varios productos básicos que han experimentado aumentos de precios.

Hizo un llamado a los gobiernos regionales a observar los datos sobre las condiciones de inflación en sus respectivas regiones para tomar medidas de control. “Después de eso, mira si entras o no. [daerahnya] a zonas altas o no. «Si es alto, celebrar inmediatamente una reunión de coordinación interna y con las partes interesadas, los distribuidores, tal vez Kadin, las asociaciones empresariales», dijo.

La ministra del Interior ha explicado que hay dos aspectos que hay que comprobar cuando el Gobierno regional comprueba que la inflación es alta. Esto incluye un suministro adecuado y una distribución fluida de los productos básicos. Si la oferta es suficiente, pero la distribución es limitada, el gobierno regional debe examinar de inmediato posibles prácticas de acaparamiento. Enfatizó que el acaparamiento de productos básicos que encarecen sus precios no está justificado y es un acto criminal.

«Está bien obtener ganancias, pero no se detengan, las cosas suben de precio, luego bajan, esa es la picardía en el campo», insistió.