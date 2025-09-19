Ministro de transporte DUDY necesita construcción de acceso de carretera a la estación de tren rápida de Karawang

Yakarta, Viva – El Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, acelerará el desarrollo Acceso por carretera desde y hacia la estación Coche rápido Karawang.

Leer también: El ladrón de cable de puesta a tierra del tren rápido de Whoosh fue arrestado mientras estaba en acción en Padalarang



Esto se transmitió después de celebrar una reunión con el Ministro de Asuntos Agrarios y Planificación Espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron Wahid, en la estación de tren Fast Karawang, West Java para discutir estos esfuerzos.

«El acceso por carretera a la estación debe ser fácil, de modo que la movilidad comunitaria sea más suave, el uso del transporte público aumenta y ayude a reducir la congestión y mejorar la seguridad y la comodidad de los pasajeros», dijo Dudy en su declaración, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: El Ministerio de Transporte revela el destino de la extensión de la ruta Jabodetabek Krl a Karawang



El estudio de la UI polar proyecta que el número de pasajeros de Whoosh puede alcanzar los 32 mil por día, que consta de 18 mil pasajeros desde y hacia las estaciones de Halim, Padalarang y Tegalluar, y 14 mil pasajeros desde y hacia la estación de Karawang.

Leer también: El Ministerio del Interior solicitó tres áreas vecinas de Yakarta para activar Siskamling



El plan, hay 8 caminos de acceso desde y hacia la estación de tren rápida de Karawang, a saber, acceso a 1 salida KM 42+000, 2 carreteras de acceso, acceso 3 puentes de Cibeet, acceso 4, 5 y 6 áreas de carreteras, Acceso a 7 Trans Heksa Karawang Access y 8 Transa Karawang Transa Access.

Para acelerar la construcción del acceso, Dudy pidió a todas las partes que trabajen juntas, especialmente brindando apoyo para la delegación del bloqueo de la oficina regional de BPN a Kantah Karawang para el acceso 1-5.

Además, la determinación de la iniciativa UKL-SUPL al Departamento de Carreteras del Gobernador de West Java para el acceso 3-5.

«Invitamos a todos los interesados, tanto a los gobiernos locales como a los partidos privados, a trabajar juntos para acelerar la provisión de acceso por carretera desde y hacia la estación de tren rápida de Karawang para mejores servicios de transporte público», dijo.

También estaban presentes en el evento el viceministro de Medio Ambiente, Díaz Hendropriyono, el Director General de Ferrocarril Allan Tandiono, Director General de Integración de Transporte y Risal Multimodal Wasal, Representante del Gobierno Provincial de Java Occidental y Presidente Director de KCIC DWIYANA SLAMET RIYADI.