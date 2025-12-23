Ministro de Transporte Dudy anuncia la primera salida de Motis Transport en tren

Jacarta – Ministro de Comunicaciones, Cornamusa Purwagandhi, inmediatamente despegó para la primera salida. Transporte Moto Gratis (Movimiento) con Trende Estación de Pasar Senen Jacarta.

Dudy explicó que este programa es parte de la presencia del gobierno en la organización del transporte de Navidad y Año Nuevo o Nataru 2025-2026, para ayudar a aliviar la carga financiera de las personas que viajarán durante el período navideño.

«Y esto también es para animar a la gente a utilizar el transporte público», dijo Dudy en la estación Pasar Senen, en el centro de Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

En el primer día de transporte en tren de Motis, hubo 509 pasajeros, 437 personas que partieron de Yakarta hacia las estaciones de Semarang Tawang y Purwosari, y 72 personas que vinieron en dirección opuesta. Mientras tanto, el número de motos transportadas fue de 357 motos desde Yakarta.

Este año, Motis Transport by Train presta servicios en dos rutas, a saber, la ruta norte vía Yakarta Gudang – Pasar Senen (pasajeros) – Bekasi (pasajeros) – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang (PP); y la ruta central vía Yakarta Gudang – Pasar Senen (pasajeros) – Bekasi (pasajeros) – Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan – Purwosari.

Hasta las 08:00 horas de hoy, se habían matriculado 2.399 unidades o alrededor del 43,09 por ciento de las motocicletas, de una capacidad total de 5.568 unidades de motocicletas. Mientras tanto, en el servicio de viajes contraflujo hay 513 motos registradas.

En cuanto a los pasajeros, se registraron 3.952 pasajeros o alrededor del 31,07 por ciento, de una capacidad total de 12.720 pasajeros. Mientras tanto, en el servicio de viajes contraflujo se registraron 677 pasajeros.

«Este número seguirá aumentando junto con el período de registro en curso, es decir, del 1 al 29 de diciembre de 2025 y del 1 al 4 de enero de 2026», dijo Ministro de Transporte.

El transporte de Motis en tren proporciona una alternativa de viaje más segura, cómoda y asequible para las personas que utilizan motos. Esto se hace transportando motocicletas y pasajeros simultáneamente en un tren, de modo que las personas puedan llevar sus motocicletas a su destino sin tener que recorrer largas distancias.