Ministro de Salud Llame a que cada SPPG debe tener certificación higiénica a BPOM

Yakarta, Viva – El gobierno endurece el estándar para manejar programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) Al requerir toda la unidad de cumplimiento de nutrición (SPPG), tiene varios proceso de dar un título.

Leer también: BGN será responsable del costo de las víctimas de envenenamiento por MBG, este es el esquema



El Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, enfatizó que este paso fue parte de un esfuerzo para mejorar la gobernanza al tiempo que garantiza la seguridad alimentaria.

«También nos ocupamos del problema de certificación, por lo que el estándar mínimo del sppg. También hemos acordado eso BGN Requerirá la certificación de viabilidad, higiénica y de saneamiento del Ministerio de Salud «, dijo Budi en una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud, South Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: El gobierno preparará datos para informes de envenenamiento similares a Pandemi Covid-19





Víctimas del menú Soto Men Menú Envenenamiento en Puskesmas

Además, también se requiere SPPG para cumplir con los estándares de análisis de riesgos y el punto de control crítico (HACCP) relacionado con la nutrición y la gestión de riesgos.

Leer también: Defensor del pueblo sin envenenamiento de MBG: el arroz medio no es premium a las verduras no frescas



«Luego hay un proceso HACCP más, que es para el proceso, especialmente relacionado con los estándares nutricionales y la gestión de riesgos. Entonces también habrá certificación de Halal», explicó.

No se detenga allí, la certificación se agregará al reconocimiento de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (Bpom).

«Entonces, el Ministerio de Salud y BPOM y BGN trabajará juntos para realizar la certificación. Este es el proceso mínimo de estandarización inicial», dijo.



Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

Budi aseguró que el proceso de emisión de certificación se acelerara sin cargar a los perpetradores a un alto costo.

«También hemos discutido cómo hay una aceleración del lado de cada editor de certificación para que el proceso pueda ser rápido, de buena calidad y no hay permisos costosos», concluyó.

Tvonews.com/abdul gani siregar