Ministro de Salud Budi Many Kitchen MBG no tiene un certificado de ilusiones higiénicas y de saneamiento

Yakarta, Viva – Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin dijo que todavía hay muchos gerentes de programas de cocina de Servicios de cumplimiento de nutrición (SPPG) Comer nutritivo gratis (Mbg) no tiene un certificado de deseo higiénico y saneamiento (SLHS).

«Los datos están incompletos en mí, pero sé que la mayoría todavía está en el proceso (SLHS)», dijo Budi Sadikin después de asistir a la Reunión de Coordinación Extraordinaria de MBG (KLB) en el Ministerio de Salud, Kuningan, South Jakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

Ministro coordinador de alimentos Zulkifli Hasan Conferencia de la reunión de coordinación del manejo de envenenamiento por MBG

El gobierno, dijo Budi, aceleró el manejo de SHLS para garantizar que todas las unidades de cumplimiento de los servicios nutricionales (SPPG) cumplan con los estándares de limpieza y la fabricación de programas de alimentos nutricionales gratuitos (MBG).

«Aceleraremos para que todo el SPPG existente cumpla con los estándares de su limpieza, los estándares de las personas, el estándar también es del proceso», dijo el Ministro de Salud Budi.

Además de la emisión de SLHS, el Ministro de Salud Budi también dijo que el gobierno perfeccionó los pasos para garantizar la seguridad alimentaria en el Programa de Nutrición GRATUITA (MBG) mediante el control de cada proceso de suministro de alimentos.

«Estábamos junto con BGN (Agencia Nacional de Nutrición) controlaremos el proceso de preparación de alimentos, comenzando a partir de la selección de los ingredientes, procesando los alimentos, luego qué tipo de presentación. Hemos acordado que ayudaremos juntos para que no vuelva a suceder (el caso (el caso (el caso envenenamiento) «, dijo el Ministro de Salud Budi.

Anteriormente, el Ministro Coordinador (Menko) para el campo de alimentos Zulkifli Hasan, quien presidió la Reunión de Coordinación Extraordinaria de MBG (KLB) requirió todas las unidades de servicios de cumplimiento nutricional (SPPG) Gerente de cocina del Programa de Nutricional Nutricional (MBG) recibió un certificado higiénico y de saneamiento (SLHS) (SLHS).

SLHS, que anteriormente solo se usaba como condición para el establecimiento de SPPG, pero después del incidente desenfrenado de intoxicación alimentaria nutritiva libre, el gobierno decidió exigir que SPPG se encargara de la certificación para prevenir la recurrencia del incidente de intoxicación por MBG.

«Debe o ser obligatorio. Cada SPPG debe tener SLHS. Debe», dijo Zulhas durante una conferencia de prensa después de la reunión de coordinación de Eventos Extraordinarios de Envenenamiento de MBG (KLB) en el Ministerio de Salud, domingo 28 de septiembre de 2025.

