Ministro de Religión Ore por Affan Kurniawan murió en un mártir

Yakarta, Viva – El Ministro de Religión, así como el Sumo Sacerdote de la Mezquita Istiqlal, Nasaruddin Umar, expresaron sus condolencias por su muerte Affan kurniawanUn taxista de motocicletas en línea que murió después de ser atropellado por el vehículo Rantis Brimob durante una manifestación en Yakarta. El Ministro de Religión rezó para que el difunto obtuviera un grado de mártir.

«Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Transmito las condolencias lo más profundas posible. Rezamos para que sus espíritus sean aceptados a la vista de Allah y se encuentren entre los mártires para mantener el idealismo que cree», dijo Nasaruddin en su declaración oficial recibida por Viva en Jakarta, viernes (29/8/2025).

Ministro de Religión Nasaruddin Umar llegó al aeropuerto de Soekarno-Hatta, Tangerang

El Ministro de Religión también alentó a este evento a completarse a través de canales legales. «Esperemos que aquellos que son realmente culpables de ser castigados de acuerdo con las reglas aplicables», dijo.

Para la familia del fallecido, Nasaruddin ordenó permanecer firme y paciente con desastre. Él cree que la oración por affan proviene de muchos círculos. «Por supuesto, todos cuando llamaron a Dios rezaron por esto.

Además, el Ministro de Religión apreció la atención del presidente a las familias de las víctimas. Consideró que la preocupación mostró un compromiso conjunto para supervisar los casos que ocurrieron.