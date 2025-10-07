Ministro de Religión Liderando a Istighatsah en línea, reza por las víctimas de la tragedia de Al Khoziny Sidoarjo Pesantren

Yakarta, Viva – Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar dirigió una oración conjunta o istighatsah Por el bien de la seguridad de la nación y reza por los estudiantes que fueron víctimas del colapso de edificios en Al Khoziny Islamic Boarding School, Sidoarjo, East Java.

La actividad de oración conjunta que se realizó en línea el lunes por la noche, 6 de octubre de 2025, a través del canal de educación de la reunión de Pesantren y Zoom, fue asistido por miles de participantes de varias regiones en Indonesia hasta el extranjero. Los participantes consistieron en Kiai, los cuidadores de Pesantren, las figuras de educación islámica y el público en general que ayudó a rezar por la seguridad de la nación y las víctimas de la tragedia.

Ministro de Religión Nasaruddin Umar visitó el colapsado Al Khoziny Ponpes Musala

«Oramos para que esta nación siempre esté en la protección de Allah SWT. Esperemos que los estudiantes que son víctimas de la Al Khoziny Islamic Boarding sean aceptados por su lado, y las familias que quedan atrás reciben fortaleza», dijo el Ministro de Religión en su declaración en Jakarta, martes (7/10/2025).

El Ministro de Religión enfatizó que las actividades de Istighatsah no eran solo rituales religiosos, sino también una forma de esfuerzos morales y espirituales para mantener la paz de la nación.

«Cuando el Kiai, Santri y la gente se unieron en oración, ahí es donde el poder de esta nación se volvió nuevamente», dijo.

Mientras tanto, el Director General de Educación Islámica Amien Suyitno dio instrucciones sobre la importancia de fortalecer la sinergia de las instituciones de Pesantren para mantener la seguridad y la resistencia espiritual de la comunidad.

«Pesantren no solo son instituciones educativas, sino también la fortaleza moral y social de la nación. Las oraciones y la unión son evidencia clara de que los valores de Pesantren viven en el pulso de la nación», dijo.

Según él, el Ministerio de Religión se compromete a continuar fortaleciendo los estándares de seguridad y entrenamiento para estudiantes en todos los Pesantren en Indonesia. Este paso se tomó como un esfuerzo de prevención para que un incidente similar no ocurriera en el futuro.

Mientras tanto, el director de Pesantren Basnang dijo que las actividades de Istighatsah fueron seguidas ampliamente por los cuidadores de grandes pesantren, el jefe de educación islámica, PD pontren y helecho de varias regiones en Indonesia. A la oración conjunta también asistieron participantes del Pole Musabaqah Qiraatil (MQKI) internacional de 10 países.

«Reunimos oraciones de todos los rincones del mundo de Pesantren, porque la tristeza en Al Khoziny es nuestra tristeza mutua. Esperemos que esta oración sea una luz para la nación y la calma para las familias de las víctimas», dijo Basnang. (ENTRE)