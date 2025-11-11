Ministro de Religión dice que la tasa de divorcios ha disminuido durante dos años consecutivos

Jacarta – Ministro de Religión (Ministro de Religión) RI, Nasaruddin Umar, dijo que las cifras divorcio en Indonesia disminuyó durante dos años consecutivos. Cree que esta tendencia muestra el impacto real del programa. guía matrimonio (bimwin) para futuros novios, que ahora es un programa obligatorio antes del matrimonio.

Lea también: Denny Darko lee las razones para divorciarse de Raisa: No por una tercera persona, sino…



«Esta disminución durante 2 años consecutivos está en línea con un aumento en la cobertura de la implementación de la orientación matrimonial que se distribuye uniformemente en toda Indonesia», dijo Nasaruddin mientras trabajaba con la Comisión VIII de la Cámara de Representantes de RI en el complejo parlamentario, Senayan, Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.

El ministro de Religión, Nasaruddin, explicó que bimwin se centra en fortalecer la preparación mental, espiritual y social de las futuras parejas de novios para construir una familia sakinah, mawaddah y warahmah.

Lea también: ¡Na Daehoon abandona su programa de estudios después de que alguien menciona su divorcio de Jule!



Nasaruddin también explicó datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), que muestran que el número de casos de divorcio a nivel nacional en 2023 se registró en 463.654 casos, una disminución del 10,2 por ciento en comparación con el año anterior.

Luego, en 2024, esa cifra volvió a caer a 394.608 casos, o una disminución del 14,9 por ciento con respecto a 2023.

Lea también: Buya Yahya revela cómo calcular el período de Iddah para mujeres divorciadas



Reveló que la disminución durante dos años consecutivos estaba en línea con la creciente cobertura de la implementación del programa Bimwin en toda Indonesia.

«Esto indica una correlación positiva entre la obligación de seguir las orientaciones y una disminución de la tasa de divorcios», afirmó Nasaruddin.

Aparte de eso, dijo Nasaruddin, la evaluación de campo del Ministerio de Religión también señaló que el 86 por ciento de los participantes sintieron que este programa les ayudó a comprender la dinámica de la vida familiar.

“Además de mejorar las habilidades comunicativas y resolver conflictos familiares desde el inicio del matrimonio”, afirmó.