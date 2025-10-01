Ministro de Religión de personal ambalente para Jaga indonesio a través de la armonía entre los religiosos

Yakarta, Viva – Ministro de personal especial (personal) Religión Campo RI ArmoníaSupervisión y servicios religiosos, así como la cooperación extranjera, Gugun Gumilar, que asisten al evento ordinario del Imam en la Iglesia Católica St. Thomas, Kelapa Dua, Depok, el sábado 27 de septiembre de 2025.

La presencia de Gugun Gumilar en este impulso religioso se convirtió en la afirmación del compromiso del estado de continuar manteniendo la armonía entre los creyentes religiosos en Indonesia. Mencionó el momento del fin del sacerdote no solo un evento religioso, sino también un fuerte símbolo sobre cómo diversidad puede vivir uno al lado del otro en paz.

«Como personal especial del ministro de Religión de Indonesia que se centra en el campo de la armonía, me siento muy afortunado de poder presenciar de primera mano este evento sagrado con hermanos y hermanas católicas. Este evento es una imagen real de la armonía religiosa en Indonesia.

Explicó que la presencia del Ministerio de Religión en varias actividades de fe cruzadas era una forma tangible de la presencia del estado para fortalecer la armonía. Este esfuerzo se llevó a cabo a través de una serie de pasos estratégicos, como el fortalecimiento de la moderación religiosa, la asistencia comunitaria cruzada y la construcción de espacios de diálogo abiertos e inclusivos.

«Se dirige la presencia del estado para garantizar que todas las personas puedan llevar a cabo sus creencias de manera segura, pacífica y respetada mutuamente. La armonía no es solo un objetivo, sino que la base es importante para mantener la integridad de Indonesia», dijo.

Según Gugun, la diversidad en Indonesia no es solo una realidad social, sino también una gran fuerza que necesita ser atendida juntos. Invitó a todos los elementos de la nación, el gobierno, los líderes religiosos y la comunidad a mantener conjuntamente la Hermandad de la Feith como parte del movimiento «Guardia Indonesia».

«Este evento nos recuerda que la diversidad no es solo una realidad, sino el poder que se une. Nuestra tarea es cuidarlo, protegerla y pasarla a la próxima generación», dijo Gugun.