





El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, viajará a Islamabad el miércoles para asistir al diálogo estratégico anual para revisar los lazos para todo clima, en medio de los esfuerzos de Pakistán para recalibrar su relación con el rival estratégico de Beijing: los Estados Unidos.

Wang visitará Pakistán Del 20 al 22 de agosto y celebra la sexta ronda del diálogo estratégico de los Ministros de Relaciones Exteriores de China-Pakistán con Ishaq Dar, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Mao Ning.

En Islamabad, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Wang está visitando Pakistán por la invitación del ministro de Relaciones Exteriores para copresidente el sexto diálogo estratégico de los ministros de Relaciones Exteriores de Pakistán-China el 21 de agosto.

«La visita es parte de los intercambios regulares de alto nivel entre Pakistán y China para profundizar aún más su ‘Asociación Cooperativa Estratégica para todo clima’, reafirmar el apoyo en los temas de los intereses centrales respectivos, mejorar la cooperación económica y comercial, y reafirmar su compromiso conjunto con la paz, el desarrollo y la estabilidad regionales», dijo en una declaración.

Esta será la segunda visita de Wang a Pakistán en tres años, y el último intercambio de alto nivel entre los dos países después de las recientes reuniones y visitas bilaterales, dijo Mao una conferencia de medios en Beijing.

Las dos partes tendrán una comunicación en profundidad sobre las relaciones bilaterales y los problemas internacionales y regionales de interés mutuo, dijo.

Respondiendo una pregunta, Mao realizó los esfuerzos recientes de Pakistán para mejorar los lazos con los Estados Unidos, especialmente su Jefe de campo del ejército Asim Munirquien fue organizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para un almuerzo raro, diciendo que Beijing-Islamabad Ironclad lazos no se verá afectado por ningún tercero.

El mes pasado, Munir visitó China, donde conoció al vicepresidente chino Han Zeng, Wang y al máximo latón militar, pero no al presidente Xi Jinping, a diferencia de su predecesor Gen Qamar Javed Bajwa. «La relación Pakistán-Estados Unidos es un asunto entre los dos países», dijo Mao.

«China y Pakistán son amigos Ironclad y socios cooperativos estratégicos para todo clima, y nuestra relación bilateral no se ve afectada por ningún tercero y no se dirige a ningún tercero», dijo.

Para una pregunta sobre la visita de Wang a Pakistán cerca de su viaje a la India y si discutiría las preocupaciones de la India sobre el tema del terrorismo fronterizo, Mao dijo que tanto India como Pakistán son los vecinos importantes de China.

«Estamos dispuestos a mejorar la cooperación amistosa con ambos países, y esperamos que las diferencias entre estos dos países puedan manejarse adecuadamente», dijo.

Wang, quien llegó a Nueva Delhi el lunes, mantuvo conversaciones con su homólogo indio S Jaishankar y asistió a la 24ª ronda de conversaciones de límites de representantes especiales con la NSA Ajit Doval el martes.

Cuando se le preguntó si no es un desafío a China buscar relaciones con India y Pakistán al mismo tiempo, dada la problemática historia entre los dos países y el estado actual de las cosas, dijo Mao, «Porcelana está dispuesto a llevar a cabo una cooperación amistosa con ambos países «.

«En cuanto a los problemas entre ellos, esperamos que encuentren soluciones adecuadas. China está lista para desempeñar un papel constructivo a la luz de su voluntad», dijo.





