Ministro de PPPA pide que se investigue a fondo el caso de acoso escolar en SMPN 19 Tangsel

Jacarta – La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia (PPPA), Arifah Fauzi, insta a una investigación exhaustiva y transparente del caso. intimidación contra un estudiante en SMPN 19 South Tangerang con las iniciales MH (13) que resultó en su muerte.

Lea también: Los casos de acoso escolar aumentan en las escuelas, Prabowo: ¡debe abordarse!



«Condenamos enérgicamente el caso de intimidación en SMPN 19 South Tangerang (Tangsel) que provocó la muerte del hermano menor de MH, que todavía estaba en la clase VII. «Nuestros niños siguen sufriendo acoso y esto no puede tolerarse y este caso debe ser investigado a fondo de manera transparente», dijo Arifah en una declaración citada en Yakarta el martes.

Así lo transmitió durante su visita a la funeraria. El ministro Arifah enfatizó que todas las partes deben abordar seriamente el acoso. Enfatizó que las escuelas deben ser espacios seguros para los niños, no lugares donde ocurra la violencia.

Lea también: El jefe de la policía metropolitana traslada a 1.700 estudiantes para que se conviertan en ‘policía estudiantil’, ¡una de sus misiones es tener escuelas libres de acoso!



Expresó su más sentido pésame y aseguró plena asistencia a la familia de la víctima. Dijo que el Ministerio PPPA se ha coordinado desde el principio con la UPTD PPA de la ciudad de South Tangerang y el Servicio PPPA para brindar apoyo psicológico y protección legal.

Lea también: Murió Presuntamente Acosado, La Policía Investiga La Enfermedad Sufrida Por Un Estudiante En SMPN 19 Tangsel



«Hoy estamos aquí para darle fuerza a la familia», dijo.

El Ministerio PPPA, dijo, seguirá supervisando la evolución del caso y alentará medidas firmes para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

Con este caso, Arifah volvió a recordar la importancia de la colaboración entre familias, escuelas y comunidades para garantizar un entorno de aprendizaje seguro para todos los niños.

Basado en la coordinación entre el Equipo de Servicio de Amigos de Mujeres y Niños (SAPA 129) y PPA UPTD de la ciudad de South Tangerang, se sabe que el acoso contra MH supuestamente ocurrió desde el Período de Introducción al Ambiente Escolar (MPLS).

La víctima fue golpeada y, del 20 al 25 de octubre de 2025, sus compañeros de clase y otros estudiantes volvieron a abusar de ella. Al parecer, MH fue golpeado con una silla de hierro y sufrió graves heridas en la cabeza, antes de ser finalmente tratado intensivamente en el Hospital Fatmawati.

El jefe de UPTD PPA South Tangerang City, Tri Purwanto, dijo que desde la primera vez que recibió el informe, inmediatamente llevó a cabo una evaluación y brindó apoyo psicológico a la familia. UPTD también coordina con la policía de South Tangerang y la escuela para acelerar el proceso de manejo.