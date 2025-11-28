Ministro de MIPYMES elogia el compromiso de la BRI de impulsar a las MIPYMES a ingresar al mercado moderno

Jacarta – Esfuerzos para fortalecer roles MIPYMES La economía nacional vuelve a tomar impulso con el Gran Lanzamiento de Mipymes BRI incógnita SOGO en SOGO Central Park, Yakarta, el viernes 28 de noviembre de 2025. Este programa de colaboración entre PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk y SOGO Indonesia es un nuevo hito para 26 MIPYMES líderes que obtienen oficialmente espacio de exhibición en grandes almacenes modernos.

Este paso también recibió el reconocimiento directo de Ministro de Mipymes RI Maman Abdurrahman, quien enfatizó que asociaciones como esta desempeñan un papel importante en la ampliación del acceso al mercado de las MIPYME.

En su discurso de apertura, el director general del Grupo PLI, Handaka Santosa, afirmó que la presencia de las mipymes en el comercio minorista moderno era un logro importante que no sólo tuvo un impacto en los actores empresariales, sino también en la industria creativa nacional.

También destacó la contribución de la BRI a la hora de fomentar el crecimiento del consumo interno y la economía. «Las mipymes no sólo participan en exposiciones aquí y allá, sino que ahora también tienen un lugar permanente en el comercio minorista moderno. Agradecemos al Banco Rakyat Indonesia». dijo.

Handaka también destacó el impacto económico de esta colaboración. «Lo que están haciendo BRI y Sogo es verdaderamente beneficioso y respalda el crecimiento económico de Indonesia».

26 MIPYMES asistidas por BRI ingresaron al centro comercial Sogo Central Park de Yakarta

El programa BRI x SOGO UMKM lleva el tema Wastra Nusantara, presentando ropa y productos artesanales basados ​​en la cultura regional. Este tema fue elegido para colocar la identidad cultural indonesia en el escaparate principal del comercio minorista moderno, de modo que los consumidores puedan llegar más fácilmente a ella y fortalecer el orgullo por los productos locales.

El director presidente de BRI, Heri Gunadi, dijo que la colaboración con SOGO es una de las estrategias de BRI para expandir el mercado de las MIPYMES. Según él, la competitividad de las mipymes no sólo depende de la calidad del producto, sino también del acceso a mercados premium.

«Si hablamos de mipymes, esto es interesante. Las mipymes son el punto de entrada para convertirse en empresarios. Un país se llama desarrollado si la composición de los empresarios es superior al 4 por ciento de la población total. Indonesia actualmente todavía está por debajo de esa cifra», explicó Heri.

Hizo hincapié en que el empoderamiento de las MIPYMES debe implicar capacitación, tutoría y apertura del acceso a los mercados de manera integrada. «Por eso la colaboración con Sogo es muy importante. La esperanza no está sólo en este centro comercial, sino también en Plaza Senayan, Surabaya y otras sucursales. BRI siempre lo apoyará porque BRI es un banco que sirve a las MIPYMES», dijo.