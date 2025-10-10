Ministro de Medio Ambiente asegura que 9 residentes expuestos a la radiactividad no son contagiosos

Jacarta – El ministro de Medio Ambiente (LH), Hanif Faisol Nurofiq, confirmó que 9 personas estuvieron expuestas. radioactivo El cesio (Cs)-137 es asintomático. Explicó que las 9 personas habían sido inducidas con suplementos suficientes.

«No, no (hay síntomas). No sabemos cuáles serán los síntomas en el futuro, pero lo importante es que no vuelva a suceder. No vuelva a suceder. Seguimos induciéndolo con suficientes suplementos», dijo Hanif en su oficina, el viernes 10 de octubre de 2025.

Hanif también confirmó que no hubo exposición al cesio. infeccioso. Sin embargo, admitió que no quería subestimar la radiactividad.

«No es contagioso, sí. Se llama becquerel (Bq), sí. El becquerel en nuestro cuerpo todavía está lejos de ser un nivel peligroso, sí, pero aún así debe ser monitoreado. Lo que esto significa no es subestimarlo», dijo.



«Entonces, si no me equivoco, olvidé cuál era el idioma, básicamente la cifra era 125 mil. Bueno, el de abajo está lejos de eso, todavía alrededor de cientos. Pero el gobierno todavía lo está monitoreando. Así que no hay necesidad de preocuparse», explicó.

A título informativo, el Ministerio de Salud informó que hasta nueve personas obtuvieron resultados positivos en el contador de cuerpo entero (WBC) en el examen de exposición radiactiva al Cs-137 en Cikande Han sido tratados en el Hospital Fatmawati de Yakarta y las nueve personas se encuentran asintomáticas y en buen estado.

El jefe de la Oficina de Comunicación e Información Pública del Ministerio de Salud, Aji Muhawarman, dijo que los resultados se obtuvieron de los exámenes de alrededor de 1.562 trabajadores y residentes alrededor del área industrial de Cikande como seguimiento del caso de camarones expuestos a material radiactivo en esa área.

«Para el tratamiento se le dio azul de Prusia», dijo Aji el viernes en Yakarta.

Dijo que el proceso de detección se realizó por capas, con un flujo de inspección.

«Encuesta para detectar la exposición externa radiación en el cuerpo y la ropa. Si es positivo se procede a la descontaminación. «Bañarse, cambiarse de ropa y luego volver a examinarse», dijo.

Luego, continúe con un análisis de sangre para ver indicios de una disminución de los linfocitos. Para aquellos con niveles bajos de linfocitos, el leucocito se realiza para detectar la exposición a la radiación interna y determinar el nivel de cesio que ingresa al cuerpo.

«Si se indica que es grave, será remitido al hospital nacional de referencia (Hospital Fatmawati) para un examen y tratamiento adicionales», dijo.