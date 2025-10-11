Ministro de Mano de Obra revela novedades sobre el aumento de la UMP 2026

Jacarta – Ministro de Mano de Obra (Ministro de Mano de Obra) Yassierli dijo, discutiendo el aumento salarios mínimo provincial (UMP) todavía está siendo tramitado por las partes interesadas.

«Esto (UMP) está en proceso, sólo espere. En el proceso, estamos desarrollando el concepto. Hay un estudio (sobre el aumento de UMP), sí», dijo el Ministro de Mano de Obra Yassierli cuando se reunió al margen del Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia (IISF), en Yakarta, el sábado.

Además de discutir conceptos y considerar una serie de estudios, Yassierli aseguró que el gobierno también llevará a cabo un diálogo social con representantes de los trabajadores y del mundo empresarial.

Ministro de Mano de Obra (Menaker) Yassierli Foto : ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

«Luego también ha habido diálogo social, sí, escuchando las aspiraciones de los trabajadores, de los empresarios. Luego el Consejo Nacional de Salarios también ha comenzado a celebrar reuniones. Esperad, todavía hay tiempo, de verdad», afirmó.

Además, el Ministro de Mano de Obra evaluó que aún hay tiempo para elaborar normas y/o decisiones sobre el aumento de la UMP para 2026.

Él cree que esto requiere la participación de todas las partes interesadas relevantes mediante la consideración de varias propuestas y estudios relevantes y en profundidad.

«Hay que considerar todo, así que tenemos que considerar muchas cosas. Esto significa que hay factores regulatorios que debemos considerar», dijo Yassierli.

El Ministro de Mano de Obra también aseguró que el gobierno prestará atención a la Decisión número 168 del Tribunal Constitucional (MK) al regular los aumentos del salario mínimo.

En esta decisión, el aumento de la UMP deberá calcularse con base en el valor de la inflación, el crecimiento económico y ciertos índices, además de considerar la satisfacción de las necesidades de vida digna (KHL).

«La decisión del Tribunal Constitucional es la número uno, eso es lo que tenemos que implementar primero, luego veremos qué es lo mejor para Indonesia», dijo.

Anteriormente, el presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) y presidente del Partido Laborista, Said Iqbal, propuso que el salario mínimo en 2026 aumentara entre un 8,5 y un 10,5 por ciento.

«KSPI y el Partido Laborista proponen que el salario mínimo en 2026 aumente entre un 8,5 por ciento y un 10,5 por ciento», dijo Said Iqbal en Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025.