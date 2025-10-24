Ministro de línea dura de Israel se disculpa después de insultar a Arabia Saudita «Sigue montando camellos»

Tel Aviv, EN VIVO – Ministro de Finanzas Israel, Bezalel Smotrich generó críticas el jueves 23 de octubre de 2025, tras rechazar la idea de normalización con Arabia Saudita relacionado con la estadidad Palestina.

Le dijo a la audiencia: «Si Arabia Saudita nos dice: ‘Normalización a cambio de un Estado palestino’, entonces no, gracias. Sigan montando camellos en el desierto saudita y continuaremos construyendo nuestra economía, sociedad y país». como se informó Ynetnoticias, Viernes 24 de octubre de 2025.

Los controvertidos comentarios de Smotrich se produjeron en una conferencia política de derecha celebrada por el Instituto Tzomet y Makor Rishon, apenas un día después de que la Knesset aprobara una votación preliminar para aprobar la anexión de Cisjordania, a pesar de la resistencia del primer ministro Benjamín Netanyahu y la presión de la administración Trump.

Los miembros del partido de Smotrich votaron a favor de la medida, que va en contra de las condiciones de normalización reportadas por Riad: un Estado palestino o un camino creíble hacia dicho Estado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Disculparse

Después de recibir duras críticas, Smotrich se disculpó en las redes sociales y escribió: «Mis comentarios sobre Arabia Saudita fueron claramente inapropiados y lamento la ofensa que causaron», dijo.

Reiteró su oposición a un Estado palestino y dijo: «Espero que los sauditas no nos hagan daño y no nieguen la herencia, las tradiciones y los derechos del pueblo judío a su patria histórica en Judea y Samaria, y construyan una verdadera paz con nosotros».

El líder de la oposición, Yair Lapid, respondió enérgicamente, escribiendo en

Lapid también escribió en árabe diciendo: «A nuestros amigos en Arabia Saudita y en todo el Medio Oriente: Smotrich no representa al Estado de Israel».

La controversia se produce pocas semanas antes de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, visite la Casa Blanca el 18 de noviembre para su primera reunión con el presidente Donald Trump desde que Trump regresó al cargo.

Esta será la primera visita de bin Salman a la Casa Blanca en siete años, aunque se reunió con Trump durante el viaje del presidente a Oriente Medio en mayo.