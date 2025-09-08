Ministro de Karding sobre Domino Play Photos con Azis Wellang: ¡No culpes al Rey Julio!

Yakarta, Viva – Ministro de protección de trabajadores migrantes indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding Hablando de la foto viral de sí mismo y el ministro de la silvicultura (menhut) Rey Juli Antoni jugar dominó Junto con una figura que es litigante en el caso tala ilegal, Azis wellang.

Karding le preguntó a nadie culpó a Raja Juli con respecto a la foto. Porque, dijo Karding, Raja Juli vino a encontrarse con la invitación de él.

«Sí, tengo una aclaración escrita. El principio es como este, que el que invitó al rey de julio era yo y que en mi puesto. Entonces, si hay algo, soy plena responsabilidad. No culpes a Raja July», dijo Karding a periodistas en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Karding también afirmó que solo conocía a Azis Wellang después de servir como Secretario General de la Harmonía de la Familia de Sulawesi South Sulawesi (KKSS).

Se sabe que Azis Wellang se desempeñó como tesorero adjunto de KKS.

«Simplemente supe después de convertirme en el Secretario General, después de que hubo un nuevo incidente, estaba perfilando y claro que estaba legalmente, no había problema», explicó.

Anteriormente informó, Raja Juli también había transmitido una aclaración de la foto viral de él y Azis Wellang. Raja Juli afirmó no conocer a dos jugadores de dominó como en las fotos que circulan.

Se sabe que había cuatro personas en la foto, dos de las cuales eran rey de julio y el Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Raja Juli afirmó ser invitado a jugar dominó cuando estaba a punto de decir adiós después de conocer un cardado en el South Sulawesi Family Harmony Post (KKSS).

«No conocía a los otros 2 jugadores. Tampoco se hablaba de ningún caso en ese momento. Después de que esta noticia circulaba, descubrí que una de las personas que jugaba era Azis Wellang, que fue reportada como un maderero salvaje», dijo.

Raja Juli afirmó que no había espacio para nadie que violara la ley en el área forestal, incluida la tala ilegal.