Ministro de Juventud y Deportes se reúne con presidente de World Aquatics y analiza la cooperación de Indonesia en materia de deportes acuáticos

Yakarta, VIVA – Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir celebrar una reunión con Presidente Mundial de AcuáticosHusain Al-Musallam, discutió oportunidades de cooperación en el desarrollo de deportes acuáticos en Indonesia. A la reunión también asistió el presidente del Comité Olímpico de Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari.

Lea también: Menpora explora la colaboración con los Países Bajos y se centra en desarrollar la juventud y promover el deporte



A través de su declaración, Erick explicó que Husain Al-Musallam mostró admiración por el gran potencial de los atletas indonesios y las instalaciones deportivas con las que ahora cuenta el país.

«Acompañado por el Presidente de KOI, Sr. Raja Sapta Oktohari, me reuní con el Presidente de World Aquatics, Sr. Husain Al-Musallam. Quedó asombrado por el potencial de los atletas indonesios y las instalaciones de infraestructura de Indonesia cuando asistió al Campeonato Acuático Abierto de Indonesia (IOAC) de 2025 que está actualmente en curso», dijo Erick.

Lea también: El legendario nadador indonesio Siman Sudartawa abandona la piscina, los SEA Games 2025 serán el último partido



Según Erick, Husain Al-Musallam también expresó su deseo de establecer una colaboración más estrecha entre las distintas partes interesadas del deporte. Acuáticos de Indonesia.

«También abrió oportunidades de colaboración entre las partes interesadas en los deportes acuáticos de Indonesia, incluido el Gobierno de Indonesia, KOI y Indonesian Aquatics en el desarrollo de los deportes acuáticos en Indonesia», añadió.

Lea también: Erick Thohir apoya las firmes medidas de la FIFA para luchar contra el racismo y destaca el fenómeno del acoso en el fútbol indonesio





Presidente de World Aquatics, Husain Al-Musallam Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Mientras tanto, el presidente de World Aquatics, Husain Al-Musallam, estuvo presente directamente en el Estadio Acuático Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, el miércoles (11/12/2025) para presenciar el progreso del Campeonato Acuático Abierto de Indonesia (IOAC) 2025. Estuvo acompañado por el presidente diario de PB Indonesian Aquatics, Harlin E. Rahardjo, el presidente del CON Indonesia, Raja Sapta Oktohari, el vicepresidente general de PB AI, Wisnu Wardhana, y el secretario general de PB AI, Ali Patiwiri.

Durante su visita, Al-Musallam expresó su agradecimiento por el progreso de los deportes acuáticos en Indonesia, tanto en términos de organización como de desarrollo de atletas jóvenes. También recordó su experiencia cuando Indonesia fue sede de los Juegos Asiáticos de 2018.

«Estoy muy feliz de estar en Yakarta, Indonesia, donde tengo muy buenos recuerdos de los Juegos Asiáticos de 2018, y especialmente de este hermoso centro acuático», afirmó.

Añadió que World Aquatics presta gran atención a Indonesia porque tiene instalaciones completas y una próxima generación prometedora.

«World Aquatics presta gran atención a Indonesia, porque tiene todas las instalaciones, tiene todos los futuros niños», afirmó.