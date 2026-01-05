Ministro de Justicia propone uso de IA en investigaciones criminales

Jacarta – Ministro de Derecho (Ministro de Derecho), Supratman Andi Agtas propone el uso de informes de inspección (PANECILLO EN ESCOCIA) electrónicamente basado en inteligencia artificial o inteligencia artificial (AI) al realizar una inspección acto criminal.

Supratman hizo esta propuesta tras la promulgación del Código Penal (KUHP) y del Código de Procedimiento Penal (KUHP).Código de Procedimiento Penal) nuevo.

Dijo que el uso propuesto de IA en el BAP tenía como objetivo evitar la intimidación por parte de los investigadores.

«Que en el proceso de examen, para evitar la intimidación, la violencia llevada a cabo por investigadores u otros, es posible que uno de los sistemas de tecnología de la información utilice BAP electrónicamente», dijo Supratman en una conferencia de prensa en la Oficina del Ministerio de Justicia, en el sur de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

«Entonces, al usar IA, puedes escribir lo que dice el sospechoso o el examinado directamente y simplemente firmarlo», continuó.

Aun así, explicó Supratman, el gobierno debe primero emitir un Reglamento Presidencial (Perpres) sobre un Sistema de Justicia Penal basado en tecnología de la información antes de que se implemente el BAP basado en IA.

«Así que estos son todos los avances que estamos preparando en la implementación del proyecto de ley, no del proyecto de ley, de nuestra KUHAP», subrayó.